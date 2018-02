Moordenaars komen uit Amsterdam zelf en niet meer van buiten

De driehoek in Amsterdam - waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg en hoofdofficier van justitie Theo Hofstee - signaleert met grote zorg deze duidelijke verschuiving in het daderprofiel als het gaat om de afrekeningen in het criminele milieu.

Steeds jongere huurmoordenaars

De steeds jongere huurmoordenaars hebben volgens de driehoek gemeen dat ze slecht opgeleid zijn, kansarm zijn op de arbeidsmarkt en een zwak ontwikkeld geweten hebben. De misdaad zien zij als een snelle weg om aan geld te komen. Wie zich tot zware crimineel ontwikkelt, is slecht in te schatten. De stap de misdaad in wordt volgens Aalbersberg gezet 'terwijl ze tot voor kort niet op de radar waren. Het is een risicovolle groep, met weinig antecedenten'.

Het zijn vooral de liquidaties die het gevoel van onveiligheid in de stad domineren. En dat is opmerkelijk want het aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam daalt nog altijd. Zo is het aantal meldingen en aangiften vorig jaar met 5 procent gedaald naar 93.020. De daling, overigens in alle delen van de hoofdstad, is een laagterecord. Vooral zakkenrollerij, straatroof, geweld en bedreiging daalden fors.

Elk lid van de driehoek besefte tijdens de presentatie van de jaarcijfers over de criminaliteit in de hoofdstad in 2017 dat de recente dood van de onschuldige 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg momenteel de toon zet. Justitie en politie beloofden er alles aan te doen de daders 'van deze afschuwelijke daad met afschuwelijke gevolgen' te vinden.