Moord op minderjarig meisje zet Duits asieldebat op scherp

Een afgewezen asielzoeker die een 14-jarig meisje vermoordt: het gruwelijke lot van Susanna uit Mainz gooit in Duitsland olie op het vuur van het toch al verhitte asieldebat. Twee weken lang gold Susanna als vermist, tot vorige week naar buiten kwam dat een 20-jarige Iraakse asielzoeker haar zou hebben vermoord. Hij vluchtte halsoverkop naar Irak, werd opgepakt en dit weekend alweer aan Duitsland uitgeleverd. Hij heeft de moord bekend maar ontkent dat hij het meisje heeft verkracht, zei de Duitse hoofdofficier van justitie Oliver Kuhn gisteravond.

De moord zet bondskanselier Angela Merkel onder druk. Politici uit haar eigen christelijk-conservatieve partij CDU uiten na de moord op Susanna kritiek op het asielbeleid van Duitsland. "De procedures en structuren rond asiel, vlucht, integratie moeten worden onderzocht", zei Christian Baldauf, CDU-fractievoorzitter in Rijnland-Palts (hoofdstad Mainz) tegen de krant Rheinpfalz am Sonntag. "De ruimhartige beschermingsgaranties van onze rechtsstaat werpen moeilijke vragen op."

Na de moord op Susanna, die van Joodse komaf is, wordt in Duitsland de roep luider voor een strenger asielbeleid en een snellere uitzetting van afgewezen asielzoekers. Voor anti-immigratiepartij AfD is de misdaad een bevestiging van wat ze al jaar en dag roept, ze grijpt die aan om de druk op Merkel op te voeren.

Ali B. was met valse papieren van de Iraakse ambassade uitgereisd. Er klonk in Duitsland veel kritiek

De partij eist het aftreden van Merkel en wilde in de Bondsdag theatraal een minuut stilte voor Susanna. Dit weekend organiseerde de AfD in Mainz een demonstratie onder het motto: 'Es reicht' (het is genoeg). Andere groepen gingen in Mainz juist tegen het verbreiden van haat de straat op.

De heftige reacties tonen de diepe gespletenheid in Duitsland over de vluchtelingenkwestie. Die dreigt Merkel nu opnieuw, drie jaar na haar grensopening in september 2015, in het nauw te drijven. Met de misstanden bij de asieldienst BAMF vers in het geheugen moet ze vechten tegen het beeld dat haar open grenzen tot controleverlies, chaos en onveiligheid hebben geleid.

Merkel reageerde zaterdag vanuit Canada, waar de G7-top plaatsvond, op de dood van Susanna - een 'afschuwelijke moord', zei ze. "Het onvatbare leed dat de familie en het slachtoffer is overkomen, beroert iedereen en grijpt mij ook aan." De moord toont volgens haar aan hoe serieus Duitsland integratie moet nemen en hoe belangrijk het is om voor gemeenschappelijke waarden te staan. "We kunnen alleen samenleven wanneer we ons gemeenschappelijk aan onze wetten houden."

Valse papieren Ze loofde de goede samenwerking tussen Duitsland en de Koerdische troepen in Irak, die de moordenaar Ali B. oppakten. Zaterdag werd hij vanuit Erbil naar Frankfurt gevlogen, waarna hij naar Wiesbaden werd overgebracht en door de politie is verhoord, gisteren werd hij voorgeleid voor de rechter. Die moet tot 'een duidelijk oordeel' komen, zei Merkel. Ali B. was met valse papieren van de Iraakse ambassade uitgereisd. Er klonk in Duitsland veel kritiek: hoe kon iemand die door de politie was opgeroepen voor verhoor zo makkelijk Duitsland uit komen? Volgens de Koerdische politie heeft hij zijn daad bekend. B. kwam op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom naar Duitsland. Hij werd eerder verdacht van de moord op een 11-jarig meisje. "Wie begrijpt", vroeg Baldauf zich in Rheinpfalz am Sonntag af, "dat een afgewezen asielzoeker, tegen wie meerdere processen wegens geweldsdelicten lopen, niet kan worden uitgezet? En dat het diezelfde man lukt zomaar naar zijn thuisland terug te reizen?"

Lees ook: Duitse minister maant na azc-rel tot haast De Duitse minister Horst Seehofer (CSU) van binnenlandse zaken presenteerde begin mei een 'masterplan' om asielzoekers die niet in Duitsland mogen blijven, eerder en sneller het land uit te kunnen zetten.