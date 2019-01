Moord op broer van kroongetuige kost dader 20 jaar

S. schoot Reduan op 29 maart in koelen bloede dood in diens bedrijf in Amsterdam-Noord. S. voerde de liquidatie in opdracht uit, maar hij heeft geweigerd te onthullen in opdracht van wie. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 13 december 28 jaar cel.

Anders dan het OM ziet de rechtbank de liquidatie niet als een “aanslag op de Nederlandse rechtsstaat’'. Voor het OM was dat een strafverzwarende factor. De rechtbank neemt aan dat de liquidatie verband hield met het feit dat de broer van het slachtoffer kroongetuige is. Volgens de rechtbank wist S. dat echter niet. “Het was een moord op bestelling”, zegt de rechtbank, maar de bedoelingen van zijn opdrachtgevers kunnen S. niet worden aangerekend. Ook hield de rechter rekening met het berouw dat S. heeft getoond.

Kroongetuige Nabil B. heeft verklaringen afgelegd in een omvangrijk onderzoek naar een li­qui­da­tie­ben­de, die zou worden aangevoerd door de voortvluchtige Ridouan Taghi

S. besloop het slachtoffer van achteren en schoot hem driemaal in de rug. Daarna beschoot hij de gewonde man nog drie keer van dichtbij. Er was hem een beloning van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld. S. kon twee dagen na de moord worden gearresteerd.

Ondergedoken De gevolgen voor de nabestaanden van Reduan B. zijn “afschuwelijk’', zegt de rechtbank. Hij was vader van twee jonge kinderen. De familie is ondergedoken, met hulp van de overheid. “Hun nachtmerrie is nog steeds niet over.’' De rechtbank wees schadevergoedingen toe, maar minder dan door de nabestaanden was gevorderd.Het OM wilde donderdag niet reageren, omdat het eerst het vonnis wil bestuderen. Kroongetuige Nabil B. heeft verklaringen afgelegd in een omvangrijk onderzoek naar een liquidatiebende, die zou worden aangevoerd door de voortvluchtige Ridouan Taghi. Hij geldt als de meest gezochte man van Nederland en wordt in verband gebracht met een reeks moorden. Een week vóór de moord op Reduan B. maakte het OM bekend dat zijn broer Nabil kroongetuige is. Uit het onderzoek naar Taghi en de zijnen komt naar voren dat zij geen genade kennen met ‘verraders’.

