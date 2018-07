Mooi weer maakt gelukkig, voor even dan...

Natuurlijk. Het is droog, het is heet, we verbranden. Er zijn wespen, ratten, riolen die droogvallen en de natuur is een savanne. Genoeg te klagen. Maar echt, de oude volkswijsheid klopt: van warm weer worden de meesten gewoon gelukkig. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer mensen aangeven dat ze blij zijn, plezier hebben en geluk ervaren.

Er zijn verschillende redenen waarom we blij worden van zon, vertelt onderzoeker Martijn Hendriks van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (Ehero) van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij maakte op verzoek van Trouw een analyse. Nederlandse gegevens uit een internationale dataset over geluk - die hij gebruikt voor de Nederlandse bijdrage aan het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties - koppelde Hendriks aan de dagtemperaturen.

Direct effect op ons humeur Op een terras bij de Kralingse Plas in Rotterdam pakt hij een lijstje eerdere onderzoeken naar de effecten van het weer op hoe we ons voelen. "Ten eerste heeft lekker weer een direct effect op ons humeur. Veel mensen voelen zich beter wanneer de zon schijnt als ze wakker worden, dan wanneer het regent. Dat positieve gevoel werkt de hele dag door", begint hij. En dan is er nog het simpele effect van de zon op je huid: daardoor maken mensen meer serotonine aan, een stofje waar we blij van worden "Verder besteden Nederlanders op warme dagen meer tijd aan activiteiten die bijdragen aan hun geluksgevoel. Ze werken bijvoorbeeld minder, zitten meer buiten, sporten meer, en gaan vaker op de fiets naar het werk." Met het vakantie-effect heeft de onderzoeker rekening gehouden. Hij heeft zijn uitkomsten gecorrigeerd voor de vakantiemaanden. Het is dus niet zo dat mensen gelukkiger zijn omdat ze vakantie hebben en het dan toevallig ook mooi weer is. En dan is er nog het simpele effect van de zon op je huid: daardoor maken mensen meer serotonine aan, een stofje waar we blij van worden. Wat ook helpt: als het lekker warm is, zijn we minder ziek, zegt Hendriks, terwijl de kinderen achter hem van de glijbaan in het water van de plas roetsjen. Intuïtief had Hendriks verwacht dat het effect van lekker weer nog groter zou zijn, geeft hij toe. Maar hij heeft ook een verklaring voor het feit dat dit niet het geval is. Hij wijst naar een van de onderzoeken in een lijst met bronnen die hij heeft verzameld. "Uit dit onderzoek blijkt dat er mensen zijn die een ontzettende hekel hebben aan de zomer en mensen die het helemaal geweldig vinden. Ik denk dat de variaties verder uiteen komen te liggen naarmate de temperatuur stijgt."

Blij zijn is goed voor de economie Het onderzoek dat Hendriks en de vakgroep Ehero doen naar geluk is een manier om de definitie van wanneer het goed gaat met een land te verbreden. Traditioneel kijken economen naar het geld: het bruto binnenlands product en het inkomen per hoofd van bevolking. "Maar uiteindelijk zoekt iedereen naar een leuk leven. Als je doorvraagt waarom mensen bepaalde dingen doen, komt dat er altijd uit." Daarbij zijn blije mensen goed voor de economie. "We weten bijvoorbeeld dat lekker weer goed is voor de aandelenmarkten. Omdat mensen er positiever van worden, durven ze meer en nemen ze betere beslissingen." Werknemers zijn productiever en creatiever als ze zich goed voelen. Maar als mensen blij worden van warm weer, waarom staan Scandinavische en Noord-Europese landen dan steevast hoger in de VN-lijst van gelukkigste landen dan de Zuid-Europese? Dat heeft deels te maken met een vervelende gewoonte van mensen: ze raken gewend aan een situatie waar ze eerder enorm naar verlangden. Het extra blijheidseffect van hoge temperaturen verdwijnt dus op den duur. Hendriks: "Het effect van lekker weer is het grootst in de lente. Dan hebben we net veel koude dagen achter de rug."

