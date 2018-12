Mokkende treinreiziger doet wegwerpbeker in de ban

Sinds oktober lieten reizigers 60.000 keer koffie, thee of chocolademelk schenken in een zelf meegebrachte beker. Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen van de NS, is blij met dat aantal, maar het kan volgens haar nog veel beter. Jaarlijks worden er namelijk 30 miljoen warme drankjes op het station verkocht.

Lees verder na de advertentie

Wie de ‘meeneembeker’ onder de warme kraan wast, kan net zo goed een wegwerpbeker gebruiken

Een speciale ‘meeneembeker’ met deksel kost 10 euro. Om reizigers te stimuleren de duurzame overstap te maken, geldt er momenteel een korting van 25 cent op elke refill. Dat betekent dat zij in veertig warme consumpties hun investering van een tientje er al uit hebben. De mok kost dus niets, maar levert juist geld op. De organisatie Milieu Centraal waarschuwt wel dat de meeneembeker alleen duurzamer is, als deze met koud water wordt afgewassen. Wie hem onder de warme kraan houdt, kan net zo goed een wegwerpbeker gebruiken.

Volgens Anne van der Wel van de NS is de eigen mok niet alleen duurzamer, maar past die ook goed in de campagne tegen zwerfvuil. Op twee stations loopt een proef om de wegwerpbekers apart in te zamelen. “Maar veel reizigers hebben haast en gooien hun beker dan in het verkeerde vakje”, aldus Van der Wel. Dat is ook de ­reden waarom de NS de aparte ‘kunststofinzameling’ stopten. Op dit moment zamelen de NS alleen papier apart in, de rest van het afval ligt bij elkaar. Maar daar komt binnenkort verandering in, kondigt ze aan.

Lees ook: