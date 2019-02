Mogelijk tientallen doden bij ondergelopen mijn in Zimbabwe

De BBC meldde dat door de zware regenval van de afgelopen dagen een dam is doorgebroken. Daardoor liep het water twee mijnen binnen. De mijnwerkers zochten daar naar goud, en kwamen dinsdag vast te zitten.

Lees verder na de advertentie

“We doen momenteel verwoede pogingen om de ondergelopen mijnschachten leeg te pompen voordat we kunnen gaan beginnen aan het ontzetten van de slachtoffers, zei minister Moyo, zonder te kunnen aangeven hoe lang het leegpompen zou duren.

Moyo zei dat de regering niet genoeg geld heeft voor onder meer het verstrekken van eten aan reddingswerkers en het wegpompen van het water uit de mijnen. Daarom riep hij mensen op om geld te geven voor de reddingsoperatie.

De mijnen bij Kadoma zijn rijk in goudvoorraden en populair voor clandestiene goudzoekers die er 's nachts met pikhouwelen en eigen waterpompjes op uit gaan om goud te stropen. De krakkemikkige tunnels kunnen makkelijk instorten bij zware regenval. Het is niet ongebruikelijk dat de goudstropers dagen achterelkaar in de mijnen verblijven.