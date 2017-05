Moeten we onze zesjarige al uitleggen wat seks is?

Dochter van 6 jaar zit in de fase dat alles met toiletgebruik en geslachtsdelen grappig is, vertelt een moeder. Thuis is alles bespreekbaar, zegt ze. "We hebben het regelmatig over piemels en vagina's en er is ook besproken hoe ze haar geslachtsdeel verzorgt en dat het van haar en daarmee privé is. Is dat voldoende voor een zesjarige, of moeten we het hebben over seks op zich? Geen gêne, maar wat vertel je wanneer, is het dilemma."

Ouders moeten aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfase van hun dochter. Als ze er zelf geen vragen over heeft, hoef je ook niet zomaar over seks te beginnen, vindt Ineke van der Vlugt, specialist seksuele ontwikkeling en opvoeding bij kenniscentrum Rutgers.

"Als je goed oplet, helpt je kind je er wel doorheen", zegt ook biopsycholoog Martine Delfos. "Soms willen ouders graag hun ei kwijt, het allemaal heel precies uitleggen, maar het moet niet van hen komen."

Maar wat is dan de belevingswereld van een zesjarige? "Dat ze alles grappig vinden, past in ieder geval helemaal", zegt Van der Vlugt. "Ze gaan nu van alles aan het eigen lichaam ontdekken. Ze zien de verschillen tussen jongens en meisjes, gaan misschien samen doktertje spelen."

Als je er de hormonen bij hebt, is seks geweldig, maar voor jongere kinderen is het idee ronduit smerig

Niet te abstract Moeder is al heel open, prijst ze. "Het is goed als kinderen het gevoel hebben dat alles bespreekbaar is, dan komen ze vanzelf wel naar je toe als ze andere vragen hebben. En dan aarzelen ze ook niet als er ooit misschien iets vervelends gebeurt." Mocht het meisje van zes vragen waar kinderen vandaan komen, hou het dan eenvoudig, adviseert Van der Vlugt. "Je kunt best zeggen dat het zaadje van een man bij het eitje van een vrouw komt, zonder precies uit te leggen hoe. Gebruik woorden die passen bij haar leeftijd, niet te abstract." Hoe biologischer een verhaal, hoe minder het over henzelf gaat, weet Martine Delfos, die veel boeken over seksualiteit schreef, en over communiceren met kinderen. Ze kent een voorbeeld van een meisje van zestien dat bij een voorlichting vroeg of jongens eigenlijk ook menstrueren. Ze had dat vast al eens gehad met biologie, maar pas nu kwam het aan. "Nu ze er zelf een gevoel bij heeft vraagt ze zich af, hoe zit dat eigenlijk?"

Doktertje spelen Seks - en dus ook praten over seks - is hartstikke ingewikkeld, zegt de biopsycholoog. "Het is ook raar: twee mensen die op elkaar liggen. Hoezo gaat die penis naar binnen? Dat ding waar ook plas uitkomt? Als je er de hormonen bij hebt, is seks geweldig, maar voor jongere kinderen is het idee ronduit smerig. Voor een kind is zoenen al gek, zo'n tong van een ander in je mond!" Zeg dat er dus ook gerust bij, adviseert Delfos. "Het hoort bij je leeftijd om het nu nog heel raar te vinden. Maar als je er eenmaal aan toe bent, is het gewoon heel fijn." Deze moeder voelt kennelijk goed aan wat de zesjarige al wel moet weten, zeggen de deskundigen. Zoals: je lichaam is van jou. Van der Vlugt: "Niemand mag aan je geslachtsdeel komen als je dat niet wilt. Je mag de ander ook geen pijn doen." Wensen en grenzen, noemt ze dat. "Leg situaties voor: hoe zou je het vinden als een buurjongetje of klasgenootje zijn piemel laat zien. Hoe laat je merken dat je iets niet leuk vindt, of juist wel?" Seks is ingewikkelder dan leren praten Ook bij zoiets als doktertje spelen zijn er zes belangrijke dingen om in de gaten houden. Is het vrijwillig, heeft het beider instemming, is het leeftijdsverschil niet te groot. "De kans is groot dat een zesjarige tegenover een negenjarige niet weerbaar genoeg is, dat ze niet op kan tegen eventuele druk", legt Van der Vlugt uit. Het mag geen pijn doen en tenslotte moet het ook passen bij de leeftijd en de plek waar ze op dat moment zijn. Van der Vlugt: "Je gaat niet in de klas aan elkaars billen zitten."

Mannen en vrouwen zijn verschillend Rond het tiende jaar moet 'de daad' toch echt wel besproken worden, vinden de deskundigen. "Alleen al omdat ze ermee geconfronteerd kunnen worden door anderen of via internet, zegt Van der Vlugt. "Er is ook een risico dat ze pornografische seks zien, dan is het goed om te zeggen dat het in werkelijkheid anders en liefdevoller gaat. Dat je seks hebt als je van elkaar houdt." Martine Delfos vindt dat je er ook dan bij moet vertellen dat seks best ingewikkeld is. "Je moet het echt samen willen, om het samen fijn te hebben. Je kan er giechelig van worden, het kan wat ongemakkelijk gaan. Dat is normaal." Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal verschillend. "Mannen voelen veel makkelijker of ze opgewonden raken, dat zit aan de buitenkant. Vrouwen moeten zich bij geslachtsgemeenschap meer concentreren. Als ze even denken: 'Staat het gas wel uit?' dan is het gevoel weer weg. Seks is ingewikkelder dan leren praten."

