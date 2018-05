Moet mijn vriendin de afgezegde vakantie vergoeden?

Ik had een ticket gekocht om een vriendin op te zoeken die voor werkervaring drie maanden in het buitenland zat. Ik zou een week bij haar verblijven. Dit alles in overleg, ze vond het leuk dat ik kwam. Een paar weken voor vertrek krijg ik te horen dat ze eerder terug komt, omdat haar stage niet is wat ze ervan verwacht had. Ze geeft suggesties wat ik kan doen: de reis omboeken of een work/holiday-stay op een boerderij. Ik heb helemaal geen zin om stallen uit te mesten of in een vakantie in mijn eentje, plus de extra kosten die dat met zich meebrengt. Ik begrijp heus wel dat ze dit niet met opzet zo heeft gedaan, maar ik vind niet dat ik voor de kosten hoef op te draaien die door haar zijn ontstaan. Ik heb het niet breed. Wat zou ik het beste kunnen doen?

Beste Afgezegde vakantie,

Het spijt me, maar hier is niets aan te doen. Uw vriendin heeft haar stage opgezegd en is naar huis teruggekeerd. Ze kan u niet meer ontvangen tijdens uw geplande vakantie. Uw reisje gaat niet door, tenzij u er een andere draai aan zou geven, wat het geheel veel duurder zou maken. U wil dat niet, dus u blijft thuis. De kosten van het ticket bent u kwijt. Er is geen enkele manier waarop u deze kosten kunt verhalen op uw vriendin. Stel dat uw vriendin ziek was geworden en teruggegaan naar huis. Of u en zij hadden van tevoren ergens hoogoplopende ruzie over gekregen, zodat u er geen zin meer in had. Dan was uw reisje ook niet doorgegaan en dan had zij u ook niet hoeven terug te betalen. Soms gaan geplande reizen niet door wegens onvoorziene omstandigheden. Dat heet overmacht of pech. Accepteer de financiële schade en zet het uit uw hoofd.

