Moet je als wetenschapper meewerken aan een ontwikkeling die gevaarlijk is?

Ha Daan,

In mijn studententijd speelde ik mee in een opvoering van het toneelstuk 'De Fysici', geschreven door de Zwitser Friedrich Dürrenmatt. Het gaat over een briljante natuurkundige, Möbius geheten, die de wetenschappelijke kennis bezit om de wereld te gronde te richten. Omdat hij niet wil dat die kennis in verkeerde handen valt, doet hij zich voor als krankzinnige, zodat hij wordt opgesloten in een kliniek. Daar zijn nog twee natuurkundigen die doen alsof ze gek zijn. Maar zij blijken spionnen van twee verschillende kampen, die er ieder op uit zijn gestuurd om Möbius over te halen voor hun land te komen werken. Möbius weet hen echter te overtuigen dat ze gedrieën in de kliniek moeten blijven, omdat het beter is als de kennis die de wereld kan vernietigen niet in de openbaarheid komt. Wat volgt is nóg een plotwending, waardoor het kwaad uiteindelijk - door opzet van een vrouw (ik verzin dit niet!) - toch ontsnapt.

Het stuk is begin jaren zestig geschreven, en reflecteert natuurlijk op de ontwikkelingen in de nucleaire wetenschap van die dagen, waarvan de wereld in Hiroshima en Nagasaki de gruwelijke kanten had gezien. De satire van Dürrenmatt is opnieuw actueel nu we met Donald Trump en Kim Jong-un weer twee mannen hebben die met de kernkoppen tegenover elkaar staan. (In de echte wereld zijn het meestal mannen.)

De onderliggende vraag van het stuk is: moet een wetenschapper meewerken aan een ontwikkeling die potentieel zo gevaarlijk is? Een vaker gestelde vraag. Het gebruikelijke antwoord is dat je beter kunt zorgen dat je de kwaadwillenden voor bent. En dat je wel kunt stoppen met onderzoek, maar dat dan anderen het toch weer oppakken.

De vraag borrelde bij mij onlangs weer boven, maar in een bijna tegenovergestelde context. Ik las iets over gentherapie, en hoe het eeuwige leven steeds dichterbij komt. (Kan iets wat eeuwig is eigenlijk dichterbij komen?) Ik vroeg me toen af of ik daaraan mee zou werken. Want het klinkt allemaal mooi, maar is de uitvinding van het eeuwige leven niet net zo desastreus voor de wereld als de totale vernietiging ervan? Wat zou jij doen?

