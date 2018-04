Moet ik mijn zoon van 19 langzaam het huis uit werken?

Beste Beatrijs,

Als vader worstel ik met een dilemma. Mijn zoon van 19 woont weer thuis, nadat hij anderhalf jaar op kamers heeft gewoond om een hbo-studie te doen. Maar de studie viel tegen en op kamers wonen hield hij niet vol, hij kreeg erge heimwee. Nu oriënteert hij zich op een vervolgstudie, werkt wat, maar heeft ook veel vrije tijd.

Mijn vrouw en andere kinderen vinden dit wel gezellig. Ik vind dit moeilijk. Ik was blij dat hij op kamers ging en ging studeren, omdat ik dacht dat hij eindelijk een doel had om zich voor in te spannen. Eerder zwalkte hij langs opleidingen, was niet gemotiveerd en ging liever chillen met vrienden. Nu hij weer thuis is, begint het gelanterfant weer. Ik erger me hier wild aan en denk: ga toch wat nuttigs doen. Als hij zijn levensstijl wil blijven voortzetten, prima. Maar niet in mijn huis onder mijn ogen. Moet ik hem verder begeleiden in zijn zoektocht of werk ik hem langzaam het huis uit?

Mijn zoon, de lanterfanter