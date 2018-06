Moet ik mensen die voordringen hier op aanspreken?

Geregeld sta ik in de rij voor een kassa geduldig te wachten op mijn beurt. Als de rijen lang zijn, wordt er weleens een extra kassa geopend. De kassamedewerker zegt dan iets in de trant van ‘Komt u maar’ of ‘Eerstvolgende’. Waarop klanten achter mij snel naar die kassa hoppen en zo veel eerder aan de beurt zijn. Kan zijn dat ik hier gevoelig voor ben, maar het voelt als zeer onrechtvaardig. Als ik er iets van zeg, krijg ik een antwoord als ‘Dat ziet u verkeerd, hoor…’ Overigens zijn het meestal vrouwen die voordringen, valt me op (ik ben een man). Wat vindt u, accepteren dat wie geduldig wacht soms de pineut is of de voordringer op dit (kleine) onrecht aanspreken?

Beste Kassa-etiquette,

Een dagelijks tafereeltje: er gaat een extra kassa open en mensen stromen toe. Er is geen beginnen aan om eerst te inventariseren wie er bij de oude kassa’s het langste in de rij stonden en vervolgens een volgorde te bepalen. Dat duurt allemaal veel te lang. De enige manier om dit structureel op te lossen, is het instellen van een collectieve rij, van waaruit telkens de voorste persoon opschuift naar de eerst beschikbare kassa, (een soort ruimtelijk nummertjes trekken), maar daar hebben supermarkten met hun nauwe gangpaden geen ruimte voor. Dus is het een situatie van wie het eerst komt, het eerst maalt. Wie het dichtstbij staat, springt het eerst in het gat.

Soms is iemand zo beleefd om degene die voor hem stond in de oorspronkelijke rij voor te laten gaan bij de nieuwe kassa, maar het gebeurt ook dat mensen staan te dromen in hun rij, niet in de gaten hebben dat er nieuwe kassa open gaat, en dan heeft de alertere persoon een gelukje. Al met al zijn dit soort kleine ergernissen de moeite niet waard om je er druk over te maken. Het ongerief van mensen aanspreken en corrigeren (ruzie krijgen) over wie er precies aan de beurt is, weegt niet op tegen de minuscule tijdwinst. Het zijn trouwens zeker niet alleen vrouwen die zich aan ellebogenwerk te buiten gaan, mannen kunnen er evengoed wat van.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.