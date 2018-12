Moet ik me erbij neerleggen dat afspraken in deze hectische tijden vrijblijvend zijn?

Beste Beatrijs,

Als man van veertig ervaar ik soms een generatieconflict. Mijn vriendenkring bestaat voornamelijk uit jongere mensen. In mijn jeugd was er nog geen internet en geen mobiele telefoon en wanneer er een afspraak werd gemaakt, stond die gewoon vast. Tegenwoordig ligt dat heel anders. Het standaardantwoord op een voorstel tot een gezamenlijke activiteit is doorgaans een vaag ‘misschien’ en pas vlak voordat het zo ver is krijg je te horen wie er nog zin of energie heeft om daadwerkelijk te verschijnen. Ik snap best dat mensen liever pas op het laatste moment kiezen tussen een avondje buiten de deur of op de bank, maar toch stoort het me. Moet ik me er bij neerleggen dat afspraken in deze hectische tijden simpelweg vrijblijvender zijn of mag ik op duidelijkheid aandringen?

Hom of kuit