Moet ik korting vragen als me dat niet wordt aangeboden?

Aanbetaling gedaan en over een aantal weken wordt hij geleverd. Van verschillende vrienden kregen wij de vraag: ‘Heb je korting gevraagd/ gekregen? Nee? Dom. Dat moet je altijd vragen als ze het niet zelf aanbieden.’ Het was niet bij ons opgekomen, maar we willen ook niet de sul zijn die zich een gebruikelijke korting door de neus laat boren. Is het inderdaad normaal om korting te vragen en wanneer doe je dat wel en wanneer niet?

Beste Is de vraagprijs te hoog,

Nee, het is zeker niet gebruikelijk om korting te vragen bij de aanschaf van spullen. Of het nu om duurdere zaken gaat als meubels of om iets goedkoops als een waterkoker, het is in Nederland geen algemeen gebruik in winkels om af te dingen. behalve bij de aanschaf van huizen en auto’s.

Afdingen gebeurt op de vrijmarkt op Koningsdag en in verre streken maken toeristen er een sport van. Dat neemt niet weg dat er altijd mensen zijn die het proberen. En soms lukt het ook nog. De brutalen kunnen overal een slaatje uit slaan.

Dat u überhaupt dit gesprek over korting hebt gevoerd met vrienden en kennissen zegt in de eerste plaats iets over die vrienden. En wel: dat zij zich afficheren als mensen die op de penning zijn en overal het onderste uit de kan willen hebben, juist ook over de rug heen van sappelende middenstanders. Verder laten zij zich kennen als mensen die er plezier in scheppen om zich superieur aan anderen te voelen. Zij vinden het leuk om u die zogenaamd een te dure bank hebt gekocht in te peperen hoe sullig u zich gedragen hebt. Zij zelf zouden natuurlijk nooit zo dom zijn om de vraagprijs te betalen. Door zich boven u te verheffen hebben zij weer een fijne avond. Trap er niet in en weiger gewoon om over geld te praten! U hoeft die mensen niet te vertellen hoeveel u ergens voor betaald hebt en zij dienen hun neus niet in uw portemonnee te steken.

