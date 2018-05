Moet ik bij alle activiteiten van mijn schoonfamilie opdraven?

Beste Beatrijs,

Sinds anderhalf jaar heb ik (man van 26) een vriendin (24). In het begin van onze relatie zag ik mijn schoonouders ongeveer eens per maand. Zo’n bezoek valt me al zwaar vanwege de vele verplichte gezinsactiviteiten: wandelingen, kerkbezoek, gezelschapsspellen. Nu ben ik een half jaar geleden begonnen met een baan die nogal intensief is, waardoor ik in mijn vrije tijd behoefte heb aan rust en minder vaak met mijn vriendin meega naar haar familie. Dit tot ongenoegen van mijn schoonmoeder, die verwacht dat ik me vertoon op diverse familiebijeenkomsten. Volgende maand zijn er twee verjaardagsfeestjes. Ik zie ertegenop om steeds na mijn drukke werkweek met het openbaar vervoer naar het noorden af te reizen en daar het weekend door te brengen. Moet ik mij voegen naar haar eisen of kan ik het laten afweten?

Gezelligheid mag niet ontaarden in ge­zel­lig­heids­ter­reur

Verplichte weekendjes