Moet ik altijd de psychiater zijn voor mijn vrienden?

Ik ben een jonge vrouw en heb een grote groep vriend(inn)en met wie ik het ontzettend gezellig kan hebben. Maar de laatste tijd zitten voor mijn gevoel veel van mijn vrienden niet zo lekker in hun vel. Ik ga dan vaak het gesprek aan en probeer hem of haar adviezen te geven. Maar door alle verhalen raak ik zelf ook in een mindere stemming. Ik voel me ook niet geroepen om altijd de psychiaterrol op me te nemen. Hoe maak ik dit op een respectvolle manier duidelijk aan mijn vrienden?

Beste Vrienden met dipjes,

Als het niet zo goed gaat met vrienden (ze hebben problemen of last van somberheid) is het niet de juiste reactie om adviezen te geven. Het is niet uw taak om de rol van psychiater op u te nemen - die er trouwens zelf ook voor waakt om al te sturend op te treden. Aan ongevraagde adviezen hebben de mensen niets. De meeste kunnen ze zelf ook wel verzinnen. Ze zitten niet op advies te wachten, willen gewoon over het leven klagen. Als iemand ergens over in zit, bestaat de rol van een vriend(in) in de eerste plaats uit luisteren. Niet oordelen, geen (makkelijke) oplossingen bieden, maar simpelweg luisteren, zich proberen te verplaatsen in de ander en begrip tonen. U wil als vriendin toch graag weten hoe het met uw vrienden gaat? U wil toch geen vriendschap, waarin uitsluitend gegiebeld wordt?

Op zeker moment is de narigheid wel genoeg besproken en dan moet er iets anders gebeuren

Dat wil niet zeggen dat het samenzijn alleen maar moet bestaan uit eenzijdig klagen door de ene partij en willoos luisteren (door u). Op zeker moment is de narigheid wel genoeg besproken en dan moet er iets anders gebeuren. Het gespreksonderwerp moet veranderen, er moet een activiteit plaatsvinden, de klagende persoon moet worden afgeleid van zijn of haar ellende. Nadat u ruim geluisterd hebt, hebt u als vriendin ook de taak om de aandacht van de klager ergens anders op te richten. U kunt op zo’n moment over iets anders beginnen, iets vertellen over wat uzelf bezighoudt, een wat luchtiger onderwerp aansnijden, een muziekje laten horen wat u leuk vindt of voorstellen om wat te gaan doen: naar buiten, een ommetje maken, naar de film of iets anders om de zinnen te verzetten.

