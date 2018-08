Moet ik als bijrijder altijd wakker blijven?

Wij gaan altijd met de auto op vakantie en leggen dan grote afstanden af, niet aan een stuk door, maar in delen. Ikzelf heb geen rijbewijs en ben dus bijrijder. Omdat ik niet actief hoef te zijn (maar dat is discutabel), gebeurt het wel eens dat ik in slaap val. Dit leidt tot grote ergernis van mijn vrouw, die soms begint te schelden en mij asociaal noemt. Wat vindt u, ben ik verplicht wakker te blijven? Naast een tomtom gebruiken wij als back-up een geprinte ANWB-route en hebben wij ook ouderwetse landenkaarten binnen handbereik. Slaapverbod

Beste Slaapverbod,

De rol van de bijrijder wordt door verschillende mensen verschillend ingevuld. Je hebt de onvermoeibare meechauffeerders: zij zijn gespitst op gevaar en benoemen alles wat hen opvalt (‘Kijk uit, daar komt een vrachtwagen aan!’, ‘Pas op, er kunnen herten oversteken!’). En je hebt de onoplettenden die zich gedragen alsof ze in een taxi zitten en spelletjes gaan spelen op hun telefoon.

U doet het niet met opzet, het overkomt u. Het heeft ook iets aandoenlijks.

Ergens tussen die extremen van controlezucht en onverschilligheid bevindt zich de ideale bijrijder. Zijn/haar taak was altijd om de kaart te lezen, de afslagen in de gaten te houden en af en toe met de chauffeur te converseren. Nu het vinden van de weg uitbesteed is aan tomtom en aanverwante routeplanners blijft alleen het contact met de chauffeur over.

Uw vrouw neemt het u kwalijk dat u bij lange autoritten wel eens in slaap valt. Dit lijkt weliswaar op het eerste gezicht veel op je geestelijk terugtrekken door je in een boek te verdiepen, maar het is natuurlijk geen bewuste keus. U wordt door slaap overmand, omdat u zich in een monotone situatie bevindt die geen eisen stelt aan uw alertheid. Misschien maakt uw geneigdheid om in slaap te vallen u überhaupt ongeschikt om achter het stuur te zitten en hebt u daarom geen rijbewijs.

Hoe dit ook zij, dat u weleens wegdommelt als bijrijder lijkt me geen reden voor boosheid. U doet het niet met opzet, het overkomt u. Het heeft ook iets aandoenlijks. Al slapende geeft u zich geheel over aan de bedrevenheid van uw vrouw als bestuurder. Als uw vrouw zich alleen voelt tijdens uw hazenslaapje of mogelijk bang is om zelf in slaap te vallen, zou ze u ook vriendelijk wakker kunnen maken en vragen of u een activerend muziekje wil opzetten. Uitfoeteren wegens asociaal gedrag is nergens voor nodig.

