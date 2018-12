Moet ieder vroeggeboren kind geholpen worden?

Welke te vroeg geboren baby behandelen we en welke niet? Op dit moment spreken gynaecologen, neonatologen, kinderartsen, ethici en andere betrokkenen bij geboortezorg in Nederland over eventuele verandering van de richtlijn voor de beroepsgroep. De laatste versie stamt uit 2010. “We kunnen nu de ontwikkeling van de veel te vroeg geboren kinderen uit 2010 zien, en de vraag is: hoe doen ze het en hoe gaan we nu door?”, zegt Arie Bos. Hij is hoogleraar kindergeneeskunde en neonatoloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Achter de statistiek

Vorige week kopte Trouw ‘Daling babysterfte stagneert’, nadat daarover cijfers werden gepubliceerd door Perined, dat Nederlandse gegevens over geboortezorg verzamelt. Ook bleek uit een Europees rapport dat de Nederlandse geboortezorg wel verbetert maar het aantal baby’s dat rondom de geboorte in Nederland sterft, hoger ligt dan in tien andere landen.

Iedereen wil de beste zorg voor een pasgeboren baby. Maar bij weinig kans op overleven wil je niet het risico op een later overlijden met heel veel pijn, strijd en ingrepen. Neonatoloog Arie Bos

Is het erg dat Nederland niet in de toptien van Europa staat? Bij een geboorte voor de vierentwintigste week van de zwangerschap wordt een baby in Nederland in principe niet behandeld. Omdat in sommige andere landen jongere baby’s wel geholpen worden, overleven daar mogelijk meer kinderen de eerste vier weken na de geboorte, de periode waar babysterftecijfers over gaan. Als zo’n kindje iets later alsnog overlijdt is dat niet terug te zien in de cijfers.

In overleg met de ouders en afhankelijk van de gezondheid van een te vroeg geboren baby wordt er in Nederland bij geboorte na zwangerschap van langer dan 24 weken gestart met de behandeling. “Die afweging is op cijfers gebaseerd: tussen de 50 en 60 procent van die baby’s sterft alsnog, ook als je alles probeert. Bij een nog kortere zwangerschap groeit het aantal baby’s dat overlijdt misschien wel naar de 70 of 80 procent”, zegt Bos van het UMCG.

Als iemand in zijn ontwikkeling wat achterstand oploopt omdat hij veel te vroeg geboren is, had de kinderarts dan een andere beslissing moeten nemen? Of moeten wij als maatschappij zo iemand opnemen? Neonatoloog Irwin Reiss

De neonatoloog is blij met deze terughoudende wijze waarop geboortezorg in Nederland is ingericht. “Bij huidige behandelingen krijg ik soms al de vraag van ouders of we niet te ver gaan. Of doorbehandelen wel in het belang van het kind is. Uiteindelijk zijn de ouders in zo’n traject leidend”, zegt Bos. “Iedereen wil de beste zorg voor een pasgeboren baby. Maar bij weinig kans op overleven wil je niet het risico op een later overlijden met heel veel pijn, strijd en ingrepen.”