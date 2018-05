Moet een trainer drillen of vooral aardig, lief en leuk zijn?

Zoon (8) wil sinds de kerstvakantie niet meer voetballen, schrijft een vader. "Niet eens omdat zijn team elke wedstrijd verliest, maar hij heeft er niet zoveel plezier meer in." Het team is niet heel hecht en heeft al diverse trainers versleten, onder wie twee jongens van twaalf. Die deden het volgens vader heel leuk.

Sinds kort coacht er iemand van de jeugdleiding van de club, schrijft hij. "Ze gaan er wel beter door voetballen, maar hij is nogal van de harde aanpak."

Zoon - 'gevoelig typje, maar geen huilebalk' - komt nu geregeld in tranen van het veld omdat de trainer gezegd zou hebben dat hij er niets van kan en dat hij eens harder moet gaan rennen. De achtjarige mag stoppen van zijn ouders, als het seizoen klaar is. "Je team in de steek laten vinden wij niet kunnen", verduidelijkt vader. Hij wil hem wel af en toe thuishouden van een training.

Stop lekker met dat lidmaatschap, reageert bewegingswetenschapper Agnes Elling in eerste instantie. "Dat de jongen zijn team niet moet duperen klopt, maar waarom zou je hem daar elke keer heenbrengen als hij ervan moet huilen? Dan duren die laatste weken wel erg lang! Er zijn sporten die moeten: zwemmen moet je leren. Maar dit is vrije tijd, geen verplichting."

Een trainer kan beter goed met kinderen zijn, dan goed in voetbal Agnes Elling, bewegingswetenschapper

Elling is verbonden aan het Mulier Instituut voor sportonderzoek. Ze heeft geen cijfers, maar weet dat veel kinderen afhaken omdat de focus te veel ligt op prestaties in plaats van plezier. In een selectieteam mag een trainer wel iets harder zijn, zegt Elling. Daar mag je alleen in als je goed genoeg bent. "Maar in het algemeen moet een trainer vooral aardig, lief en leuk zijn. Beter goed met kinderen, dan goed in voetbal. Alleen maar op fouten wijzen is nooit een stimulans, voor niemand."

Iedereen aan de bal Voetbalbond KNVB is zich daarvan bewust, zegt Elling. Zoals pedagogen het hebben over positief opvoeden, zo komt in de sport het positief coachen op. Kindgericht trainen, heet dat. Elling: "Er is meer aandacht voor pedagogiek en didactiek. De hele indeling in het voetbal, met kleinere teams en een kleiner veld heeft daar ook mee te maken. Iedereen aan de bal, niemand die niks staat te doen." Toch kan het volgens Nicolette Schipper-van Veldhoven nog veel beter. Ze is lector sportpedagogiek bij Windesheim. Die hogeschool heeft opleidingen in bewegen en sport. Schipper-van Veldhoven doet praktijkgericht onderzoek en krijgt subsidie om clubs te helpen een pedagogisch verantwoord sportklimaat te scheppen. De oude garde kan heel intimiderend zijn Nicolette Schippers-van Veldhoven, lector sportpedagogiek Op mbo, hbo, maar ook in de cursussen van de voetbalbond groeit de aandacht voor pedagogiek, ziet ze. Maar in de praktijk, op de clubs, gaat het niet zo snel. Bij veel voetbalverenigingen zijn nog van de oude stempel, merkt ze. "Trainers die vooral insteken op techniek denken dat jongens en meiden met drillen vanzelf harder worden. Dan kun je als jonge sportdocent enthousiast over pedagogiek beginnen, maar er is niet meteen een cultuuromslag. De oude garde kan heel intimiderend zijn."