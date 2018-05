Moederen over mijn onthechte vader is helemaal niet aan de orde

Laatst was m'n vader verdwenen. Hij was met de zorgtaxi naar Middelburg gegaan om zijn iPad te laten repareren. Als mijn vader per se wil, moeten zijn begeleiders hem laten gaan. Ze zullen er alles aan doen om hem te ontmoedigen, maar als hij voet bij stuk houdt, mag hij op pad.

Mijn vader was dus naar Middelburg en stond daarna niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plek. De taxichauffeur had een tijdje gewacht en sloeg daarna alarm.

Wij allemaal in de stress, maar uren later was mijn vader dan toch verschenen, met iPad, en gevraagd naar waar hij was geweest wilde hij niet meer zeggen dan dat hij 'een en ander in gang had gezet'.

Oefenen Vandaag ben ik met hem op stap en probeer ik erachter te komen waar hij is geweest. Maar op een terras in Vlissingen krijg ook ik niet te horen hoe en wat. Good for you, denk ik tenslotte maar bij mezelf. Heeft hij ook weer eens aan vrijheid kunnen ruiken. Voor het geval hij nog eens op pad gaat, bedenk ik me dat het misschien raadzaam is om te oefenen voor het geval het misgaat. "Pap", begin ik, "als je nou weer eens op stap bent en je weet ineens niet meer waar je bent, wat doe je dan?" "Dan begeef ik mij naar het politiebureau om aldaar te vragen of ze mij naar huis brengen." "Weet je je adres, pap?" vraag ik, me ergerend aan mijn gemoeder over mijn vader. Braaf lepelt m'n vader zijn adres op, inclusief postcode, en ik besluit dat het wel goed zit met zijn zelfredzame vermogen. "Weet jij wat daar om de hoek zit?" vraagt hij dan, knikkend naar iets achter mij. Ik kijk om en zie niks. "Vertel."