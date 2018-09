Moeder Lili en Howick zoekt nu naar opvang in Armenië

In dat land wordt gezocht naar goede huisvesting en opvang omdat de moeder zelf geen geschikte huisvesting heeft en niet goed in staat zou zijn voor de kinderen te zorgen.

De moeder van Lili (12) en Howick (13) is al in Armenië omdat ze vorig jaar werd uitgezet, nadat verschillende asielaanrvagen waren afgewezen. De kinderen bleven toen achter in Nederland omdat ze door hun moeder op een onbekend adres waren ondergebracht. Een nieuw asielverzoek van de twee kinderen bracht hen dit jaar niet wat ze hoopten en vorige maand besloot de Raad van State dat de kinderen mogen worden uitgezet. Die uitspraak is definitief.

Armenië wordt door de overheid niet beschouwd als onveilig land. Dat de moeder van de kinderen niet goed voor Lili en Howick zou kunnen zorgen is niet doorslaggevend omdat er andere opvang beschikbaar is, oordeelde de rechtbank.

De staats­se­cre­ta­ris kan zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om ze toch het recht te geven in Nederland blijven, maar heeft dat tot nog toe niet gedaan

De kinderen zelf schreven vorige week in een brief in het Algemeen Dagblad dat ze bang waren om in een weeshuis terecht te komen. In de opvanglocatie die de staatssecretaris in gedachten had is plek voor twintig kinderen maar er wonen er dertig, schrijven ze verder. Dat zou informatie zijn van Nidos, dat er onderzoek deed. Defence for Children zei eerder te vrezen dat de beloftes over goede huisvesting, zorg en scholing ‘window dressing’ zijn.

De enige die de uitzetting van de twee tieners kan voorkomen is de staatssecretaris. Hij kan zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om ze toch het recht te geven in Nederland blijven, maar heeft dat tot nog toe niet gedaan. Hij zegt het ook niet van plan te zijn.

De moeder van de twee kinderen zoekt weliswaar naar opvang in Armenië maar dat betekent niet dat ze zich neerlegt bij het idee dat Lili en Howick Nederland moeten verlaten. Ze hoopt nog altijd dat de Tweede Kamer met een oplossing komt, zegt haar advocaat.

De twee kinderen hebben deze week opnieuw enkele dagen ondergedoken gezeten. Dat had hun moeder geregeld, volgens haar om ze rust te gunnen. Het is in Nederland niet toegestaan kinderen die zijn toegewezen aan een voogd elders onder te brengen. Maandagavond meldden de twee kinderen zich weer bij de autoriteiten.