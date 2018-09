Moeder werkt nu toch mee en helpt zoeken naar huisvesting in Armenië voor van Lili en Howick

De twee tieners Lili (nu 12) en Howick (13) werden vorig jaar door moeder Armina ondergebracht op een onbekend adres, waarna zij alleen werd uitgezet. Armenië wordt niet beschouwd als een onveilig land.

Een nieuw asielverzoek van de twee kinderen bracht de kinderen dit jaar niet wat ze hoopten: de Raad van State bepaalde dat beide tieners, die als peuters naar Nederland kwamen, mogen worden uitgezet. Daarna doken ze opnieuw onder, maar gisteravond meldden ze zich bij de autoriteiten. Voogdij-instelling Nidos ontfermt zich nu over hen.

Hun moeder weigerde in eerst instantie alle hulp. Maar dat is nu veranderd, laat Nidos weten. "We zijn nu bij Armina in Jerevan om te kijken waar de kinderen kunnen gaan wonen", laat een woordvoerder weten. Of Howick en Lili naar een tijdelijke opvang gaan, of bij de moeder zelf gaan wonen is nog niet duidelijk.

De moeder van de twee kinderen heeft nog altijd haar hoop gevestigd op de Nederlandse politiek, meldt haar advocaat. "Ze blijft hopen op een oplossing van de Tweede Kamer."