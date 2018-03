Mode met jezelf in de hoofdrol: 'gewone' mensen bepalen wat stijlvol is

De één gaat iedere dag van top tot teen gekleed in geel, de ander zweert bij een Britse pyjamajas tot over de knieën ('zo één die Scrooge zou dragen'). Bijna twee jaar lang vertelden en toonden mensen in Tijd hun stijl. Er kwamen 'jurkenmeisjes' voorbij, tweedehandsfetisjisten, een skater, bohemians, mensen die enkel handgemaakte kleding droegen, vrouwen die zichzelf liefkozend 'voddenbaal' of 'tuttig' noemden.

Lees verder na de advertentie

De rubriek 'Mijn Stijl', die na dit nummer stopt, ging juist niet over modetrends - althans, niemand besprak welke jassen of broeken er 'in' waren, of wat je moest dragen om erbij te horen. In 'Mijn Stijl' draaide het om de verhalen achter de look. Waarom zie je eruit zoals je eruitziet? Waar haal je je inspiratie vandaan?

Zelden verwees iemand naar de catwalks, de Grote Merken als Versace en Armani, of bladen als Elle en Vogue. Nee, de mensen die we interviewden lieten zich inspireren door hun eigen leven, humeur en ervaringen. En natuurlijk, ook door anderen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Jonah Norbury. © Maartje Geels

Anderen zoals zij zelf. Anderen op social media, om precies te zijn. Een simpel voorbeeld: Jonah Norbury (21) draagt veel zwarte ringen. "Online zag ik een foto van een sportieve jongen met agressieve deathmetalringen. Ik vond dat er heel tof uitzien, dus ik ben m'n eigen collectie gaan aanleggen", zei hij daarover.

Waar heb je die vandaan? En Anıl Özdemir (18) vertelde dat hij vóór hij gaat winkelen een virtueel rondje maakt langs moodboards, vlogs en Instagram, zodat hij precies voor ogen heeft wat hij in de stad gaat zoeken. Hij is lang niet de enige. Op Instagram staat het vol met kreten als: 'Legendary jacket! Waar heb je die vandaan?' Dat weten de kledingmerken inmiddels ook. Zij bieden zogenoemde social influencers (vloggers en Instagrammers met een grote schare volgers) veel geld om kleding te dragen van hun merk en er eventueel ook nog iets enthousiasts over te zeggen. Toch is het niet zo plat en commercieel als het lijkt, verzekerden de mensen uit onze stijlrubriek. Die social influencers met dikke sponsorcontracten vormen namelijk slechts een heel kleine groep. De meerderheid zet foto's van hun outfits op Instagram om de doodeenvoudige reden dat ze de wereld willen tonen hoe ze eruitzien. Wie een kek pakje bij elkaar heeft gescharreld voor een feestje, kan genoegen nemen met de feestgangers als enige publiek - maar waarom niet een paar duizend extra toeschouwers laten meegenieten op de sociale media? Zij verdienen er geen geld mee - dat doen ze met een baan van negen tot vijf.

Invloed op Instagram In die categorie vallen ook AR le Shershaby (32) en Joanna Marlow (33), die eind vorig jaar in Tijd stonden. Net als een hoop andere mensen in de stijlrubriek, plaatsen zij geregeld foto's van hun outfits op Instagram en op een eigen website. Tekst loopt door onder afbeelding AR le Shershaby & Joanna Marlow. © Maartje Geels Dat zijn niet zomaar kiekjes, maar zorgvuldig gestileerde foto's. Fotografen werken hieraan mee volgens een tfp-afspraak: time for print. "Ze krijgen niet betaald, maar mogen de foto's gebruiken voor hun portfolio. En we vermelden hun naam op Instagram en onze website", legt le Shershaby uit. Verder doen le Shershaby en Marlow alles zelf, in de weekends en avonduren, en soms halen ze een nachtje door. Ze kiezen hun outfits, regelen een locatie die past bij de stijl van de kleding, bewerken de foto's, schrijven teksten voor op hun website. Hun blog Intensemble heeft ruim 21.000 volgers. Geregeld zien ze hun invloed terug, zegt le Shershaby. "Mensen posten bijvoorbeeld een foto op Instagram waarop ze hun kleding mooi hebben afgestemd op hun partner en taggen ons in die post."

Democratischer Je hoeft geen stylist of modeontwerper te zijn, om een online merk te worden. In zekere zin hebben social influencers zoals le Shershaby en Marlow de modewereld democratischer gemaakt. Toonden catwalkmodellen met hun onmogelijke maten nog willoos de kleding die ze van hun opdrachtgevers moesten dragen, tegenwoordig showen 'gewone' mensen wat volgens hen stijlvol is. Ze zijn zelf stylist, editor én model - en duizenden mensen kijken naar ze. Het sleutelwoord daarbij is authenticiteit. De meeste social influencers zijn geen beroemdheden, maar mensen met wie hun volgers zich kunnen identificeren. 'Dit is gewoon wie ik ben' - of iets van die strekking, hoorden we in bijna ieder interview voor de stijlrubriek (al schreven we hem lang niet altijd op). Veel mensen zeiden bovendien nadrukkelijk er niet te willen uitzien zoals de rest, de 'grijze massa'. Zij zagen hun stijl als zelfexpressie: via je outfit iets overbrengen aan de wereld. Een kunstvorm met jezelf in de hoofdrol.