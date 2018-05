Misbruikslachtoffers bij Jehovah’s Getuigen wachten nog steeds

Slachtoffers van seksueel misbruik voelen zich een loer gedraaid door het bestuur van de Jehovah’s Getuigen, dat had beloofd met hen in gesprek te gaan. In een open brief aan het bestuur verwijten de slachtoffers het hoofdkantoor in Emmen dat zij nog steeds niet zijn uitgenodigd, hoewel zij een half jaar lang verzoeken hebben ingediend om hun verhaal te mogen doen.

Slachtoffers zijn boos en weten al tijden niet waar ze aan toe zijn

“Dit heeft een groot effect op de slachtoffers die eindelijk naar buiten durfden te treden met hun verhaal”, zegt Frank Huiting, zelf als misbruikslachtoffer actief voor de stichting Reclaimed Voices. “Zij zijn boos, weten al tijden niet waar ze aan toe zijn en voelen teleurstelling over het hele proces. Het komt erop neer dat we nog steeds niet gehoord worden.”

276 meldingen Ook minister voor rechtsbescherming Sander Dekker heeft het bestuur van de Jehovah’s Getuigen opgedragen in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich via Reclaimed Voices blijven melden. Inmiddels heeft de stichting, vorig jaar opgericht na publicaties in Trouw, 276 meldingen van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen ontvangen. De slachtoffers maken zich ook zorgen over documentatie van misbruikzaken waarover de religieuze organisatie beschikt. Omdat misbruik via een intern rechtssysteem wordt afhandelen, bewaart de organisatie informatie over slachtoffers en daders. Een aantal slachtoffers heeft die documenten opgevraagd, maar tot op heden niet gekregen. Contact over deze documenten gaat via een advocaat. “Er ontstaat bij ons de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat”, schrijven slachtoffers in de open brief, de tweede op rij. “Wij maken ons hierover ernstig zorgen. Is deze handelwijze een indicatie voor hoe u misbruikslachtoffers die niet langer bij uw geloofsgemeenschap horen zult behandelen?”

Intern rechtssysteem Wie de religieuze gemeenschap achter zich laat of wordt uitgesloten, wordt doorgaans compleet genegeerd. Uit onderzoek dat Trouw vorig jaar uitvoerde naar het interne rechtssysteem van de Jehovah’s Getuigen bleek dat slachtoffers die hun mond opendoen de kans lopen om uit de groep gegooid te worden omdat zij ‘laster’ of ‘smaad’ over medegelovigen verspreiden. Dat werpt een drempel op om open te zijn over misbruik, vinden de slachtoffers. Dat, en ook andere dingen, willen zij aan het bestuur voorleggen. Zij vrezen voor de veiligheid van kinderen binnen de Jehovah’s Getuigen. Uit het onderzoek van Trouw bleek dat daders makkelijk wegkomen met misbruik. Het komt zelden tot een veroordeling, omdat daarvoor altijd twee getuigen nodig zijn. Het ministerie van justitie en veiligheid is nog steeds in gesprek met het bestuur van de getuigen in Nederland, laat een woordvoerder weten. Vorige week kregen ambtenaren een lid van het Amerikaanse besturend lichaam van de Jehovah’s Getuigen op bezoek. Die kwam namens de internationale organisatie over het eigen kerkrecht en misbruikbeleid praten. Wat uit dit gesprek is gekomen, willen het ministerie noch de Jehovah’s Getuigen zeggen. De Tweede Kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd, aldus de woordvoerder van het ministerie. Zij spoort de slachtoffers aan om aangifte te doen, zodat er een strafrechtelijk onderzoek kan worden uitgevoerd. Het bestuur van de Jehovah’s Getuigen wil niet reageren op de aantijgingen van slachtoffers.