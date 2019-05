Ministerie onderhandelt met Irak over veilige passage Nederlandse IS-vrouwen

Een groep van tien Nederlandse IS-vrouwen en kinderen kan mogelijk met hulp van de Nederlandse overheid weg uit de kampen in Noord-Syrië waar ze nu nog verblijven. Er zijn gesprekken gaande tussen Nederlandse en Iraakse autoriteiten om de vrouwen een veilige doorgang te geven naar Irak, meldt het Algemeen Dagblad. Daar zouden de vrouwen zich dan bij het consulaat kunnen melden in de stad Erbil, om vervolgens in Nederland te worden berecht.

Het terughalen van de vrouwen uit IS-gebied is een operatie die politiek omstreden is, en bovendien omgeven met grote veiligheidsrisico’s. De regering heeft lang op het standpunt gestaan dat Nederland geen IS-uitreizigers gaat helpen bij hun terugkeer. Ook voor vrouwen en kinderen die in het voormalige kalifaat verblijven, wilde het kabinet geen uitzondering maken.

Dat er concrete onderhandelingen gaande zijn met Iraakse autoriteiten, wordt in het AD bevestigd door advocaat André Seebregts, raadsman van een aantal van de vrouwen. Hij was zaterdag niet bereikbaar voor nadere toelichting.

Een woordvoerder van minister Grapperhaus wil bevestigen noch ontkennen dat er gesprekken met Iraakse autoriteiten gaande zijn over een veilige doortocht van IS-vrouwen en kinderen naar Irak. De minister kijkt hoe hij de opdracht van de rechtbank kan uitvoeren. Of dat ook daadwerkelijk leidt tot het terughalen van de vrouwen, is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. Het ministerie wil nu niet ingaan ‘op de stappen die worden gezet’.

Toch is minister Grapperhaus (veiligheid en justitie) alsnog bezig zich in te spannen om een groep van tien vrouwen en hun kinderen naar Nederland te halen. Hij doet dat onder druk van een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Ouders van een aantal IS-vrouwen stapten naar de rechter met de eis dat Nederland zich moet inzetten voor hun terugkeer.

Risico op doodstraf

De IS-vrouwen kunnen niet zelf terugreizen. Om het Nederlandse consulaat in Irak te bereiken, moeten ze vanuit Noord-Syrië de grens over met Irak. De kans is groot dat ze in Irak worden vastgezet en vervolgd, met de kans dat ze de doodstraf krijgen. Als Nederland met Irak afspraken kan maken over een veilige doortocht, kunnen de vrouwen via het Nederlandse consulaat in Erbil (Noord-Irak) terugkeren om in Nederland berecht te worden.

Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is verdeeldheid over de omgang met de kinderen van deze vrouwen. D66 en ChristenUnie drongen erop aan dat Nederland voor terugkeer zorgt. De ouders kunnen dan berecht worden en de kinderen kunnen in pleeggezinnen of bij familieleden worden opgevangen.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen slaat alarm over de situatie in de kampen in Noord-Syrië, waar de Nederlandse IS-vrouwen vastzitten. Er is een ernstig gebrek aan medische hulp in kamp Al-Hol. Kinderen sterven aan eenvoudig te voorkomen ziektes en vrouwen bevallen in onveilige omstandigheden.