Ministerie hoopt op minder schulden door betere regeling zorgtoeslag

Minister Bruno Bruins (VVD) voor medische zorg overlegt hierover met verzekeraars. Bruins zegt dat hij de "problematiek erkent van mensen die door het complexe toeslagensysteem van het Rijk het overzicht kwijt raken". Veel mensen die recht hebben op de toeslag komen alsnog in de problemen met hun zorgverzekering. "Daardoor kunnen ze geconfronteerd worden met onverwacht hoge boetes", schrijft Bruins aan de Tweede Kamer.

Dit kabinet wil problematische schulden terugdringen. Dat zorgtoeslag daarbij ter discussie komt te staan, is een belangrijke politieke koerswijziging. Vorige kabinetten hadden als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor het regelen van financiële zaken bij mensen zelf ligt, ook voor kwetsbare groepen als mensen met ernstige schulden.

Vooral voor mensen met ernstige schulden gaat dit veel narigheid voorkomen. Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Bruins denkt dat hij deze groepen kan helpen door rechtstreeks de maandelijkse bedragen over te maken. Hij overweegt twee varianten: een beperkte regeling voor mensen die drie maanden achterstallig zijn met het betalen van hun premies, of een bredere optie waarin mensen voortaan zelf mogen kiezen. Ongeveer 4,4 miljoen huishoudens in Nederland krijgen nu een zorgtoeslag. Daarmee kunnen ze elke maand hun zorgpremie betalen.

Volgens GroenLinks is de eerste stap van de minister "het begin van een oplossing". Kamerlid Corinne Ellemeet drong eerder aan op een onderzoek naar de zorgtoeslag. "Vooral voor mensen met ernstige schulden gaat het veel narigheid voorkomen als de ziektekostenverzekering voortaan elke maand gegarandeerd betaald wordt, doordat de belastingdienst het zelf overmaakt aan de verzekeraar."

Na de huurtoeslag is de zorgtoeslag het belangrijkste voor mensen met de laagste inkomens.