Minister wil bovengrens aan collegegeld tweede studie

Op dit moment zijn onderwijsinstellingen vrij hoeveel geld ze vragen voor studenten die voor een tweede diploma aankloppen. Sinds 2010 bekostigt de overheid geen tweede studies meer. Universiteiten mogen sindsdien zelf bepalen hoe hoog het collegegeld is voor studenten die al een diploma hebben.

Volgens de minister mogen instellingen voor hoger onderwijs voor een tweede studie niet meer vragen dan wat ze normaal van de overheid en de student krijgen.

Minister Van Engelshoven volgt met haar maatregel een motie van Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66). Volgens hem mag het tarief van het collegegeld ook voor een tweede studie niet te hoog zijn omdat het de toegankelijkheid van het onderwijs zou belemmeren.

Een eerste studie op hbo of universiteit kost op dit moment iets meer dan 2.000 euro collegegeld per jaar. De kosten voor een tweede opleiding kunnen oplopen tot zo’n 32.000 euro per jaar voor een studie als geneeskunde.

De wijziging betekent overigens niet dat een tweede studie opeens minder in de papieren loopt. Veel instellingen blijven al binnen de nieuwe marges.

Zo is de rijksbijdrage voor de studie geneeskunde zo’n 30.000 euro. Maastricht vraagt nu al dit bedrag, maar in bijvoorbeeld Leiden betaalt een student bijna de helft van dat geld.

Wijsbegeerte in Groningen kost voor doorstudeerders momenteel 11.400 euro, dat zou in de nieuwe situatie maximaal 9.600 euro mogen zijn.

Terugdraaien van de maatregel uit 2010 zodat een tweede studie geen extra geld kost, is volgens minister Van Engelshoven geen optie, omdat daarvoor geen geld beschikbaar is.

