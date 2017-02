Minister Schippers: 'Wij stenigen niet, wij twitteren'

Schippers – gedoopt, nu atheïst – sprak in een afgeladen Paaskerk in Baarn over het Bijbelverhaal van de vrouw die op overspel was betrapt. Daar stond steniging op. “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen”, zei Jezus tot de schriftgeleerden en farizeeërs die de vrouw naar hem hadden gebracht.

Een prachtige, wijze uitspraak, zei Schippers. Ze trok het verhaal naar het heden: “Wij stenigen niet. Wij twitteren gewoon wat in ons opkomt.”

Niet wegkijken. Je actief met de situatie bemoeien. Omzien naar de ander.

Niet wegkijken Voor de ontmoeting en het contact dat zij daar tegenover stelt, gebruikte ze het woord ‘verbinding’, een term die eerder wordt gebruikt in kringen van CDA dan van VVD. Ze was nog een beetje onwennig, noemde het ‘een beetje een modewoord’, dat ‘te pas en te onpas wordt gebruikt, omdat het makkelijk gezegd wordt.’ Maar de VVD-politica kwam met een concrete invulling: verbinding is volgens haar dat wat Jezus deed met de overspelige vrouw en de farizeeërs. In de woorden van Schippers: “Niet wegkijken. Je actief met de situatie bemoeien. Omzien naar de ander. En een grens stellen.” Als iedereen op die manier handelt, dan is verbinding volgens Schippers geen loos begrip meer, maar een daad. “Die ons land heel hard nodig heeft.”

