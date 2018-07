Minister Koolmees: Werknemers trekken niet aan het kortste eind bij ontslag

De procedure voor het ontslag om bedrijfseconomische reden is ‘evenwichtig en zorgvuldig’, stelt hij. En werknemers die zich tekort gedaan voelen kunnen altijd nog aan de bel trekken bij de rechter.

De Inspectie SZW concludeert in een rapport, waarover Trouw donderdag publiceerde, dat werknemers er vaak bekaaid af komen. Uitkeringsorganisatie UWV, die verzoeken om ontslag beoordeelt, controleert niet of nauwelijks of de gegevens die de werkgever aanlevert juist zijn. De regel dat een bedrijf een ontslagen werknemers weer in dienst moet nemen als er binnen een half jaar na ontslag toch weer een passende vacature ontstaat werkt niet. Want een derde van de werknemers signaleert dat er wel een vacature ontstaat en er geen actie wordt ondernomen. Het risico bestaat, zegt de Inspectie, dat vaste werknemers worden vervangen door goedkopere flexwerkers.

Dat de werknemer bij zijn ontslag meer 'bij de hand' moet worden genomen om de procedure eerlijker te maken, zoals de Inspectie bepleit, ziet Koolmees niet.

Volgens minister Koolmees moet het UWV toetsen of de procedure goed wordt gevolgd. Als blijkt dat de werkgever onjuiste gegevens aanlevert, kan het ontslag niet doorgaan maar het UWV hoeft dat niet actief te checken, meent hij. “Het gaat bij de beoordeling niet om waarheidsvinding maar om zorgvuldig handelen.” Het signaal van werknemers dat zij worden vervangen door flexwerkers is ‘een perceptie’, zegt Koolmees. “Op basis van percepties kunnen geen conclusies worden getrokken.”

Vaag SP-Kamerlid Bart van Kent is boos. “Het is schandalig dat werkgevers ermee weg komen dat ze werknemers ontslaan en even later een flexwerker inhuren voor dezelfde klus.” Dat de werknemer bij zijn ontslag meer ‘bij de hand’ moet worden genomen om de procedure eerlijker te maken, zoals de Inspectie bepleit, ziet Koolmees niet. Hij vindt het advies van de Inspectie te vaag en meent dat de werknemer zijn heil moet zoeken bij een advocaat of bij de vakbond. De FNV is het daar niet helemaal mee eens. Die vindt net als de Inspectie dat het UWV ook meer moet doen: de uitkeringsorganisatie helpt de werkgever en vergeet de werknemer. Vicevoorzitter Tuur Elzinga: “Een bedrijf dat een werknemer wil ontslaan wordt bij de hand genomen met informatie over welke gegevens moeten worden aangeleverd. Dat moet voor de werknemer ook gebeuren. Dat kost tijd, het zij zo. Als een werknemer aangeeft dat hij het niet eens is met het ontslag moet hij ook de mogelijkheid krijgen om dat bezwaar mondeling toe te lichten.” Het UWV heeft de taak om ontslag te toetsen sinds juli 2015. Toenmalig PvdA-minister Lodewijk Asscher wilde de regels duidelijker maken. Toetsing om bedrijfseconomische reden gebeurt sindsdien door het UWV in plaats van door de kantonrechter. Alhoewel de Inspectie signaleert dat de werknemer ‘als zwakkere partij’ te vaak aan het korte eind trekt, wil het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de ontslagregels verder versoepelen.