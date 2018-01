Minister Dekker wil de verjaring van straffen schrappen uit de wet

De maatregel, waar de Tweede Kamer vorige maand al om vroeg, maakt deel uit van een nieuwe jacht op voortvluchtige veroordeelden. Dekker wil het deze groep verder moeilijk maken door beter samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten. Als een veroordeelde daar aanklopt om een uitkering of rijbewijs aan te vragen, moet hij voortaan tegen de lamp lopen. Dekker probeert de samenwerking de komende tijd uit in Amsterdam, schrijft hij aan de Kamer.

Het ministerie gaat ook verzamelen wat er allemaal over een veroordeelde bekend is, om zo zijn of haar gedrag beter te kunnen voorspellen. Zo hoopt het meer veroordeelden te kunnen opsporen. Verder krijgen de zwaarste jongens en veroordeelden van wie de straf al dreigt te verjaren, voortaan voorrang in de opsporing.

Een op de tien tot een gevangenisstraf veroordeelde misdadigers zit na twee jaar nog niet achter de tralies. Een flink deel van deze mensen is uitgeweken naar het buitenland en buiten bereik van justitie. De politie was op 1 mei vorig jaar nog op zoek naar 2863 veroordeelden die nog vier maanden of meer moesten zitten. Van gemiddeld een duizendtal mensen die een celstraf was opgelegd, verjaarde de afgelopen jaren jaarlijks de straf.

Dekker vindt het onverteerbaar dat een misdadiger zich voor de autoriteiten kan verstoppen en daarvoor wordt beloond. De VVD maakte daar vorige maand al een punt van en kreeg de Kamer mee. De minister verzekert dat justitie en politie na het schrappen van de verjaring niet minder haast zullen maken met de opsporing.

De afgelopen tijd mochten sommige delinquenten van wie de taakstraf was omgezet in een celstraf, zich eerst zelf bij de gevangenis melden. Omdat dat niet goed uitpakte, maakt Dekker de politie nu weer van meet af aan verantwoordelijk voor hun gang naar de cel.