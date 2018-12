Minister Bruins wil grotere medicijnvoorraad verplichten

Het voorstel om meer medicijnen in te slaan komt, opvallend genoeg, uit de geneesmiddelenbranche zelf. Bruins gaat de mogelijkheid van een ‘wettelijke verplichting’ onderzoeken. Liefst maakt hij Europese afspraken, maar mogelijk voert hij de voorraadplicht in Nederland al eerder in.

Op dit moment is er volgens apothekers een tekort aan enkele honderden medicijnen, waaronder veelgebruikte anticonceptiepillen. Achter de schermen is overleg gaande over twee plannen uit de branche, die geneesmiddelentekorten in de toekomst moeten voorkomen.

IJzeren voorraad Het plan voor een verplichte voorraad komt van Ludwig Castelijns, voorzitter van BG Pharma, een club van groothandels. Volgens zijn berekeningen is met zijn voorstel driekwart van de huidige tekorten te voorkomen. “Ik wil dat fabrikanten gehouden worden aan een ‘ijzeren voorraad’ van minimaal vier maanden”, zegt Castelijns, die ook directeur is van groothandel Mosadex. “Als groothandel wil ik garanderen dat er bij ons ook altijd een maand ligt.” Tot slot zouden ook de apotheken in het plan van Castelijns een maandvoorraad moeten aanhouden. In totaal zou er zo een voorraad zijn van zes maanden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou die voorraden moeten ‘afdwingen’, vindt Castelijns.

Tegenzin Volgens Castelijns is overheidsingrijpen noodzakelijk. Hij zit al vijf jaar in de ‘Werkgroep Geneesmiddelentekorten’, waarin alle partijen uit de branche overleggen met het ministerie. “De laatste tijd ging ik er met tegenzin heen. Alle inspanningen ten spijt, het probleem is niet opgelost.” Niemand weet wat ‘voldoende voorraad’ is Ludwig Castelijns, voorzitter van BG Pharma Zowel de voorraad zelf als de opslagruimte kost geld. Die voorraden zijn de afgelopen jaren geslonken om kosten te besparen. Castelijns vindt dat fabrikanten de grootste taak moeten hebben bij het aanhouden van voldoende voorraad. “Zij hebben wettelijk de plicht voldoende voorraad te hebben, maar daar wordt niet op gehandhaafd, omdat niemand weet wat ‘voldoende voorraad’ is. Ze hebben ook het meeste opslagcapaciteit en kunnen het best inschatten hoeveel vraag er naar hun product zal zijn.”

Boetes Jan Broeren van fabrikantenvereniging Generieke Leveranciers Nederland staat open voor afspraken over de voorraad. Hij vraagt zich wel af of die bij de fabrikant vier maanden moet zijn, zoals Castelijns zegt, en of het nodig is dat de overheid echt gaat handhaven met bijvoorbeeld boetes. Toch pleit ook hij voor overheidsbemoeienis en stelt voor dat alle fabrikanten en groothandels elke twee weken geautomatiseerd aan de overheid doorgeven hoeveel voorraad zij nog hebben liggen. Die kan zo tekorten ver van tevoren zien aankomen, en groothandels en fabrikanten manen om maatregelen te treffen, en bijvoorbeeld extra medicijnen te importeren. Bruins heeft toegezegd het plan te onderzoeken.

Verspilling De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de branchevereniging voor merkmedicijnen, is met beide plannen niet gelukkig. Haar leden hebben nu meestal een voorraad van een maand. De VIG wil kijken bij welke medicijnen een ijzeren voorraad echt een oplossing is. Meer voorraad kan leiden tot verspilling van medicijnen die over de datum gaan, waarschuwt de VIG.

