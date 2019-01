Minister Bruins opent lab dat dure medicijnen kan namaken

De Haagse apotheker Paul Lebbink kán het dure gepatenteerde medicijn Orkambi namaken. Maar hij doet het voorlopig niet, zo liet hij woensdag weten. De apotheker ontving een bijzondere bondgenoot: minister Bruno Bruins van Volksgezondheid opende zijn nieuwe lab, waar hij Orkambi en andere dure geneesmiddelen kan produceren. Maar Lebbink zag af van het gewaagde idee om de minister te vragen eigenhandig de eerste tabletten Orkambi te persen. In plaats daarvan maakte Bruins een placebo-capsule.

Lees verder na de advertentie

Lebbink wil het middel pas gaan produceren als het voor patiënten met taaislijmziekte niet meer bereikbaar is. Hij weet hoe dat moet en heeft de grondstoffen in huis. Vooralsnog zit het middel in het basispakket. “Ik kom pas in actie als patiënten niet meer aan het middel kunnen komen. Of als de minister me vraagt: kun jij dit doen”, zegt Lebbink.

Door de publiciteit die dit heeft opgeleverd, voelt de fabrikant zich al onder druk gezet

In 2017 wilde de Amerikaanse producent Vertex volgens het ministerie van Volksgezondheid gemiddeld 170.000 euro per patiënt per jaar voor Orkambi. Daar moest daar 80 procent van af, vond toenmalig minister Edith Schippers. Na moeizame onderhandelingen besloot ze het middel toch op te nemen in het basispakket. Hoeveel er nu voor betaald wordt, is onbekend.

Lebbink begon eind 2017 met de voorbereidingen voor het maken van Orkambi, toen het erop leek dat het middel vanwege de prijs van de Nederlandse markt geweerd zou worden. Dat kan in nieuwe onderhandelingen weer gebeuren. Minister Bruins heeft met Lebbink nu een troefkaart achter de hand. “Door de publiciteit die dit heeft opgeleverd, voelt de fabrikant zich al onder druk gezet”, weet Lebbink.

Eerder begon de ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC al met het goedkoper namaken van het dure medicijn CDCA, gebruikt bij patiënten met een stofwisselingsziekte. De inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) oordeelde dit najaar dat het ziekenhuis daarmee door mag gaan. Ook minister Bruins ziet in de ‘magistrale bereiding’ door de apotheken een middel om dure medicatie bereikbaar te houden.

“Als sommige geneesmiddelen zo waanzinnig duur zijn, moet je kijken naar alternatieven”, zei hij in Lebbinks apotheek tegen de NOS. “Als het zelf maken zo’n alternatief kan zijn, en als dat veilig kan, is het fantastisch dat apothekers daar energie in steken.”

Voorlopig gaat Lebbink zijn nieuwe lab gebruiken voor de magistrale bereiding van medicijnen op maat zonder patent. Als Lebbink daadwerkelijk Orkambi gaat maken, loopt hij een juridisch risico. Lebbink rekent erop dat de fabrikant hem dan voor de rechter daagt. Lebbink durft die strijd aan. Hij kan zich niet voorstellen dat een rechter hem ongelijk geeft, als hij een levensreddend middel maakt dat anders niet beschikbaar zou zijn. “Laat ze maar komen.”

Lees ook:

Ziekenhuis mag dure medicijnen namaken Als wapen tegen de hoge prijzen van de farmaceutische industrie mogen ziekenhuizen medicijnen na­maken, op kleine schaal.