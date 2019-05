Minister bezoekt aardbevingsgebied: ‘Hee Wiebes, je neus groeit!’

“Tem-po! Tem-po! Tem-po!’’ De boodschap is duidelijk: maak haast met het gasdossier. Kraan dicht, schades afhandelen, huizen versterken. De tientallen Groningers die op deze donderdag naar Westerwijtwerd zijn gekomen om de ministers Wiebes (economische zaken, VVD) en Ollongren (binnenlandse zaken, D66) op te wachten, wisselen hun leuzen af met een luid dingdongende bel - de noodklok voor Groningen.

Lul!’, dacht ik. Ik kon hem wel een schop verkopen. Elke Meiborg uit Middelstum

Elke Meiborg uit Middelstum staat in de menigte buiten dorpshuis ‘t Moarhoes, waar de bewindslieden binnen praten met bewoners. “Toen ik ze zag komen aanlopen, schrok ik van de haat die ik voelde opborrelen. ‘Lul!’, dacht ik. Ik kon hem wel een schop verkopen.”

Henk Aikema heeft een Groninger vlag mee, met het wapen van Middelstum in het midden. In het wapen leunt de heilige Hippolytus op een speer. Deze theoloog kwam als eerste tegenpaus, in 217, in verzet tegen de te lakse houding van de heersende pauselijke elite. Verzet tegen een lakse elite - de metafoor is niet ver weg. “Ze doen alsof ze luisteren, maar ze luisteren niet”, zegt Aikema. “Dit land wordt geregeerd door het grootkapitaal.” Waarom is hij er dan toch? “Wat moeten we anders?”

Dan gaat de deur open, de ministers komen naar buiten, camera’s duiken er bovenop. De gesprekken met bewoners noemt Wiebes ‘heel indringend’. “Het eerste wat duidelijk werd is dat het goed is dat de gaskraan dicht gaat, en hoe sneller dat gebeurt, hoe beter.” Al snel wordt hij onderbroken. “Pinokkio!”, roept iemand. “Je neus groeit!” Een ander: “Wie-bes weg! Wie-bes weg!”

Burgemeester Hans Engels noemt de gesprekken in het dorpshuis ‘waardig’ en ‘helder’. “Ik heb echt het gevoel dat het begon te leven, en dat zo langzamerhand de bewindslieden, ook al komen ze uit Den Haag, niet meer de emoties van de inwoners van Groningen zien als een dingetje dat je moet handelen, maar dat die nadrukkelijk moeten worden meegenomen.”

‘Wiebes weg!’ dikke zwarte kapitalen op een spandoek tussen twee stokken. Alje Folkersma uit Krewerd houdt er een van vast. “Het helpt geen sodemieter dat hij hier is. En hij hoeft ook niet weer te komen.” Wat de minister dan beter had kunnen doen, deze donderdag? “Uit zijn neus vreten. Want een oplossing voor Groningen bedenken doet-ie toch niet.”

Na de aardbeving woensdag zijn inmiddels tien huurwoningen, een aantal appartementen en een woonhuis aangemerkt als ‘acuut onveilig’. In totaal kwamen 912 meldingen van schade binnen. Folkersma, die grote schade heeft, is de boosheid voorbij, zegt hij, nu is hij vooral gelaten. Toch is hij hier. Hij grijnst: “Ik ben een echte Groninger. Ik heb een stijve kop. Dáárom ben ik hier.”

‘Na Huizinge bleef het een hele tijd rustig, en toen dacht ik: misschien is het nu wel klaar’ In Westerwijtwerd, het epicentrum van de aardbeving, hingen de vlaggen woensdag halfstok.