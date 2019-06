Minderjarigen thuis na sluiting van Rotterdamse autisme-school

“Acato zal misschien niet aan al jullie regeltjes voldoen, maar het is wel wat deze kinderen nodig hebben: een hele veilige plek.” Met een stem hees van de tranen spreekt Nelly van Pelt enkele Rotterdamse gemeenteraads­leden toe tijdens een commissievergadering over onderwijs. Haar zoon Twan kwam niet mee in het reguliere of speciale onderwijs en zat twee jaar thuis. Suïcidaal gedrag was slechts een van zijn problemen. Pas sinds hij naar de Rotterdamse autististenschool gaat, ziet ze verbetering.

Acato is officieel geen on­der­wijs­in­stel­ling, maar ook geen zorginstelling

Nu zitten Twan en een kleine twintig leerplichtige klasgenoten thuis. Begin mei sloot Acato, ‘onderwijs en dagbesteding voor jongeren met autisme’, op last van wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) de deuren. De gemeente biedt de kwetsbare minderjarigen alternatief onderwijs aan, maar de ouders en de kinderen zien dat niet zitten. Op andere scholen kwijnden de Acato-leerlingen eerder weg.

Het vertrouwen ontbreekt Vandaag bespreekt de Rotterdamse gemeenteraad wat er met deze kinderen moet gebeuren. Hun lot gaat de raadsleden aan het hart. Dinsdagavond beantwoordde wethouder Bokhove maar liefst 92 raadsvragen. De grondtoon: de school schendt telkens de gemaakte afspraken. Het vertrouwen in verdere samenwerking ontbreekt. Zo heeft Acato volgens de gemeente te weinig medewerkers met de juiste papieren en weigert de school om afspraken te maken over verplichte ‘ontwikkelingsperspectiefplannen’. Ook stelt Acato volgens Bokhove financiële eisen, die wettelijk helemaal niet zijn toegestaan. Verder houdt niemand toezicht op de school. Acato is officieel geen onderwijsinstelling, maar ook geen zorginstelling. Incidenten meldt Acato niet. ‘Ons is bekend dat een jongere door ongekwalificeerd personeel is gefixeerd (vast­gebonden, red.) en gewond is geraakt’, schrijft Bokhove. “Alles is uit de kast gehaald om me zwart te maken”, zegt schooldirecteur Sas Boot. Ze begon het schooltje in 2014 voor haar dochter. Alle benodigde papieren zijn naar de gemeente opgestuurd, zegt ze. Volgens haar is het juist de ­gemeente die de beloofde assistentie niet levert. Acato is bezig een erkende zorginstelling te worden, maar zegt daar tijd en steun van de gemeente bij nodig te hebben. Boot erkent dat ze niet aan alle voorschriften voor scholen wil voldoen. “Leerlingen moeten een aantal vakken volgen en voldoendes halen. De kinderen op Acato kunnen dat tempo niet aan. Ze hebben veel last van de prestatiedruk en hebben meer rust nodig”, zegt de directeur.

Tissues uitdelen Op 7 mei maakten 25 ouders en schoolbestuurders afspraken met vier ambtenaren over heropening van de school. “Ik voelde de opluchting door de zaal gaan. Ik ben niet zo van het snotteren, maar dat greep me aan”, zegt ombudsvrouw Anne Mieke Zwaneveld. Anderhalve dag later zette Bokhove een streep door de afspraken, tot verbijstering van Zwaneveld. Tegen de gemeenteraad zei ze dat de bijeenkomst was bedoeld om ouders aan te horen en het verhaal van de gemeente te vertellen. Onder die voorwaarden was Zwaneveld nooit aan tafel gegaan, zegt ze. “Als gemeente en ouders mij vragen, ga ik ervanuit dat ze een oplossing wensen te vinden. Ik ga niet aan tafel om tissues uit te delen.”

