Minderjarige IS-verdachten worden gemarteld voor een bekentenis

Voor het rapport, dat Human Rights Watch nu naar buiten brengt, zijn tussen 2016 en 2018 in het noorden van Irak 29 minderjarige jongens geïnterviewd, die worden beschuldigd van deelname aan IS. Twee van hen zijn inmiddels achttien jaar oud en vijf van de geïnterviewden zijn ondertussen vrijgelaten.

Ik heb nooit voor IS gevochten. Ik zei van wel, zodat ze zouden stoppen met de martelingen. Fawaz (16)

De onderzoekers stellen dat veel kinderen onder druk van hun familie of bezetters werden gedwongen om mee te vechten met IS. Zo durfde de zeventienjarige Nawar de terreurgroep pas te verlaten, nadat zijn oudere broer was omgekomen in een gevecht. Hoewel Nawar met zijn sjiitische moeder had willen vluchten, was hij door zijn broer gedwongen om mee te vechten met de soennitische terroristen.

Vanaf 11 jaar aansprakelijk Andere kinderen beweren dat ze überhaupt nooit hebben gevochten voor de terroristische beweging. “Tegen de autoriteiten heb ik gezegd dat ik voor zestien dagen heb meegevochten met IS”, zei de zestienjarige Fawaz. “Maar eigenlijk heb ik nooit mee gevochten. Ik zei het, zodat ze zouden stoppen met de martelingen.” Human Rights Watch schat dat er ongeveer 1500 kinderen gevangen zijn gezet voor deelname aan IS. In 2017 viel ongeveer 80 procent van deze kinderen onder de verantwoordelijkheid de Iraakse autoriteiten, de overige andere kinderen waren in handen van de Koerden. De Koerdische wet schrijft voor dat iemand volledig aansprakelijk is voor zijn of haar daden op elfjarige leeftijd. In Irak staat zelfs een leeftijdsgrens van negen jaar in de wet. In Nederland is iemand pas volledig aansprakelijk na de achttiende verjaardag.

