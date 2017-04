Minder mensen uit huis gezet, maar niet minder problemen

Het aantal huurders dat een sociale huurwoning wordt uitgezet, is in tijden niet zo laag geweest. De totale som aan achterstallige huur liep vorig jaar met 10 procent terug. En ook de hoeveelheid vonnissen daalde met 16 procent flink, laat de vandaag gepubliceerde corporatiemonitor zien.

Het aantal incidenten met verwarde personen neemt toe. Als er nu niks gebeurt, vrees ik dat het aantal huis­uit­zet­tin­gen later weer gaat stijgen Marnix Noorder

Goed nieuws toch? Niet alleen maar, zegt voorzitter Marnix Noorder van branchevereniging Aedes voor woningcorporaties. "Het aantal incidenten met verwarde personen neemt toe. Als er nu niks gebeurt, vrees ik dat het aantal huisuitzettingen later weer gaat stijgen."

Twee maanden geleden deed de nationale politie er een persbericht over de deur uit: werden er in 2012 44.400 incidenten veroorzaakt door een verward persoon, vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 74.875 stuks. Omdat deze groep mensen veelal in corporatiewoningen woont en door overheidsbezuinigingen langer op zichzelf is aangewezen, vreest Noorder dat ook woningcorporaties binnenkort 'het aantal situaties' zullen zien toenemen.

Hij denkt aan de dementerende buurvrouw op leeftijd die regelmatig haar eigen voordeur niet meer kan vinden. Of aan een verslaafde die elke avond overlast veroorzaakt. Allebei lukt het ze niet om de huur op tijd te betalen. Soms weet de huismeester ervan, omdat de buren hebben geklaagd of hun zorgen hebben geuit.

Maar door de privacywetgeving mag die huismeester niet naar een zorginstelling stappen om hulp in te roepen. Terwijl hij weet dat daardoor de eventuele huurschuld verder uit de klauwen kan lopen.

Maar woningcorporaties treffen niet alleen verwarde personen aan als ze een woning komen ontruimen, zegt Noorder. "Het zijn mensen met uiteenlopende problemen. Vaak niet in staat om op een verantwoorde manier met geld om te gaan." Yvonne Pijper heeft als incassomedewerker en budgetcoach bij woningcorporatie Mitros bijna dagelijks met deze groep huurders te maken. Ze sprak mensen die zonder blikken of blozen zeiden dat ze 80.000 euro aan schuld hebben. Ze trof tijdens huisbezoeken zzp'ers aan die amper het hoofd boven water konden houden.

Aantal huis­uit­zet­tin­gen door corporaties daalde in 2016 met 14%

Vroegsignalering Daarom ging Mitros twee jaar geleden een samenwerking aan met de schuldhulpverlening. Wie twee maanden achtereen geen huur heeft betaald, kan een huisbezoek verwachten van Mitros en iemand van de schuldhulpverlening. Om een betalingsregeling af te spreken, om iemand erop te wijzen dat schuldsanering ook een optie is, of om simpelweg te achterhalen wat er aan de hand is. Met resultaat, zegt Pijper over deze zogenoemde vroegsignalering. Had ze in 2015 nog 66 vonnissen in verband met betalingsachterstanden of huisuitzettingen, vorig jaar waren het er 24. Met proeven als deze, de inzet van wijkteams, budgetcoaches en een intensievere samenwerking met gemeentes en maatschappelijke instanties lukte het woningcorporaties om het aantal huisuitzettingen met 14 procent terug te dringen. Maar willen corporaties het succes van nu vasthouden, dan moet die samenwerking intensiever, zegt Noorder. "Voor 71 procent van de maatregelen die we treffen om een huurachterstand te voorkomen, hebben we de gemeente nodig. Gemeentes zouden er vaker voor kunnen zorgen dat de huur direct van de bijstanduitkering wordt afgeschreven. Nu gaat het geld soms op aan iemands verslaving." Hoe zit het met de groep huurders die wel zijn op tijd zijn huur betaalt, maar elke maand net aan rondkomt? Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte vorige maand bekend dat de groep huurders die langdurig in financiële problemen zit de afgelopen jaren flink is toegenomen. Ook schrijnend, zegt Noorder. "Maar woningcorporaties kunnen de huur niet aanpassen aan iemands precieze situatie. Daar zijn gemeentelijke oplossingen voor."

