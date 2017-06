Minder lawaai, meer stress

In de intercity van Zwolle naar Almere klinkt het geklier en gejengel van een stuk of drie kleine kinderen. Een gil, een krijs en veel gelach. Ze spelen in het tussenstuk. In mijn goedgevulde coupé zelf is het stil. Reizigers kijken op hun telefoon - van sommigen schieten de ogen af en toe gepikeerd naar de glazen deur waarachter de kinderen rondrennen. Ik vind het eerlijk gezegd ook irritant, dat geluid.

Stel ik me aan? Tegenwoordig is het in de trein een stuk stiller dan, zeg, twintig jaar geleden. Waar zeur ik over? Mensen bellen niet meer, ze appen in stilte. In ‘gewone’ treincoupés is het vaak net zo rustig als in de ‘stille’, toch klinkt ook daar gezucht als iemand het waagt tegen een onzichtbare ander over zijn dag te vertellen.

Frappant, dus: het lijkt of de ergernis stijgt terwijl het aantal decibellen daalt. Zou de westerse mens met al zijn stress en vele verplichtingen wellicht minder opgewassen zijn tegen omgevingsgeluid? Een kwestie van perceptie, waarin aandacht opeisende smartphones ons gevoeliger maken voor storende prikkels van buitenaf?

Nu ja, voor die verhoogde gevoeligheid voor geluid is best wat zeggen, vertelt Sabine Janssen van onderzoeksinstituut TNO. Zo ondervinden omwonenden van vliegvelden door de jaren heen meer hinder bij eenzelfde jaargemiddelde aan decibellen, blijkt uit haar onderzoek. Evenveel geluid, méér overlast en ergernis.

Komt dat door meer stress?

Moeilijk te zeggen, vindt Janssen. “Wat wel opvalt is dat leeftijd een rol speelt: mensen van rond de 45 jaar ervaren de meeste last. Ons idee is dat dat inderdaad door hun drukke leven komt.” Kinderen, een baan, te verzorgen ouders en zo meer - die mensen voelen zich wellicht vaker overbelast. Drukke mensen hebben meer dan anderen rust nodig, en dan is een vliegtuig of windturbine al snel te veel. “We kunnen niet bewijzen dat het door stress komt, maar zien het wel als beste verklaring.”

Eigenlijk heeft iederéén tegenwoordig te maken met een overdaad aan prikkels, vervolgt Janssen. “Alles om ons heen beweegt en flitst, maakt herrie.” Met andere woorden: af en toe zijn we allemaal die snel geprikkelde veertiger in de buurt van een vliegveld.

Ook ik was mijn mail aan het beantwoorden voor mijn werk, in die intercity naar Almere. Ondertussen drong zich een nummer op in de afspeellijst van de mp3-speler in mijn mobiel. Een nummer dat me niet aanstond en ik probeerde verder te klikken. En er kwamen appjes binnen. Best veel prikkels, inderdaad. Dan kan het verre geschreeuw van kinderen je nét even over de drempel van ergernis helpen. Voor de ervaren hinder maakt het volgens Janssen daarnaast ook uit of het geluid ‘passend’ is. Mag je het verwachten in de omgeving waar je bent? Kakelende ganzen zijn geen probleem in een natuurgebied, hoe hard ook. Een kolkende waterval in de jungle ook niet. Het ‘klopt’, om het zo maar te zeggen.

Er is meer dat mijn vermoeden van een steeds meer door geluid getergde samenleving lijkt te staven. Zo was er vorig jaar zes procent meer meldingen van geluidsoverlast dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van databureau LocalFocus. Studentenstad Groningen spant de kroon met 186 klachten per 10.000 inwoners; vooral burenoverlast.

Die stijging in klachten vindt plaats terwijl een hele trits maatschappelijke veranderingen de samenleving de afgelopen decennia juist steeds stiller maakt. De zware industrie trok zich gestaag terug uit de grote steden. Asfalt wordt met technisch vernuft steeds stiller en vrienden appen elkaar nu. “Vanaf de jaren negentig maakten verenigingen tegen geluidshinder zich bovendien steeds harder voor architectuur die geluidshinder tegengaat. Met fonteinen bijvoorbeeld, om stadslawaai wat te maskeren met rustgevend gekletter”, zegt Karin Bijsterveld, hoogleraar cultuurgeschiedenis van geluid aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast bieden de vorm van gebouwen, maar ook geluidsabsorberende materialen soelaas.

Vroeger hadden ze geen bladblazers of festivals. Wij nu wel

Maar, zegt ze: zo simpel dat je vroeger meer lawaai om je oren kreeg, is het nu ook weer niet. Oké, auto’s waren luidruchtiger en er zat vroeger nog geen geluidslimiet op apparatuur in fabrieken. “Maar tóén hadden ze weer geen bladblazers, enorme vliegvelden of festivals. Wij nu wel.” Vooral dat laatste vormt een bron van discussie; ieder jaar zijn er zo’n 800 festivals in Nederland. “Er zijn veel regels voor opgesteld. Maar als de wind verkeerd staat heb je daar als omwonende niet veel aan.”

Bijsterveld noemt nog een trend die lawaai oplevert: de verschuiving van het leven in de woonkamer naar de tuin in de zomer. Waarbij geluidsapparatuur en meubilair vrolijk de achterdeur wordt uitgedragen, hele kookeilanden en comfortabele, overdekte loungehoeken inclusief buitenverwarming naast de schutting geïnstalleerd, zodat die ‘zomer’ ook nog eens extra lang kan duren.

Eigenlijk mag je op basis van het aantal klachten niet concluderen dat mensen minder tolerant worden voor geluid, zegt Bijsterveld. “Aandacht in de media en het instellen van klachtenpunten werken een stijging van meldingen in de hand. Je zag dat in de jaren dertig al. Antilawaaiacties tegen autoverkeer leidden zelf weer tot een heel nieuwe stroom aan brieven naar comités en de krant van mensen die de herrie zat waren.”