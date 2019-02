Minder geld voor scholen met veel kinderen van asielzoekers

Een ‘financiële strop’. Zo omschrijft de PO-Raad, de vereniging van basisscholen, de dalende bekostiging van veertig tot vijftig scholen met veel asielzoekerskinderen, die samen zo’n zes miljoen euro verliezen. Dat juist deze scholen de dupe worden van de herverdeling van het budget voor achterstandsleerlingen, vergroot volgens voorzitter Rinda den Besten de kansenongelijkheid in het onderwijs.

De oorzaak is een nieuwe methode om te berekenen wie er geldt als ‘achterstandsleerling’. Voorheen werd dat alleen bepaald door het opleidingsniveau van de ouders: hoe lager hun opleiding, hoe hoger het budget dat de school voor het kind kreeg. Maar die definitie is te smal, besloot Den Haag. In de nieuwe regeling tellen ook zaken mee als het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en of de ouders schulden hebben. Daardoor wordt de doelgroep in één klap een stuk groter. Veel scholen krijgen er dan ook geld bij. Een goede zaak, vindt de PO-Raad. Maar doordat het totale budget niet meegroeit, moet de pot straks over meer scholen worden verdeeld. “Dat leidt tot een verwatering van het effect”, zegt Den Besten.

Dat de nieuwe verdeling juist voor scholen met veel asielzoekerskinderen negatief uitpakt, komt ook doordat nieuwkomers eerder vaak als ‘zware achterstandsleerling’ werden aangemerkt. In de nieuwe regeling worden alle nieuwkomers gezien als ‘gemiddelde achterstandsleerling’. Voor een aantal scholen betekent dat in de praktijk een financiële aderlating. Zij moeten misschien leraren ontslaan, klassen vergroten of extra voorzieningen opdoeken.

160.000 euro minder Henk Mulder, bestuurder van scholenkoepel Archipel Primair, maakt zich zorgen over zijn basisschool De Waaier in Zutphen, waar ongeveer een kwart van de leerlingen asielzoeker is. De school gaat er straks zo’n 160.000 euro op achteruit. “Dat vind ik fors voor één school. En waarom? Die vraag heb ik nog niet kunnen beantwoorden. Aan de kinderen is niets veranderd.” Het bedrag staat gelijk aan twee tot drie formatieplaatsen, zegt Mulder. “We zijn een grote stichting met twintig scholen, dus qua personeel kunnen we het hopelijk wel opvangen. Maar wat betekent dit voor de kinderen? We hebben straks minder deskundige ondersteuning in de klas, vrees ik. Ik snap niet dat mijn school zo hard getroffen wordt.” Volgens minister Arie Slob (onderwijs) is de nieuwe verdeling juist eerlijker dan voorheen. Een woordvoerder erkent dat scholen met veel asielzoekerskinderen ‘er wat op achteruitgaan’. Maar in een eerdere versie zouden ze er nog meer op achteruit zijn gegaan. “Bovendien is de berekening van achterstandsleerlingen minder foutgevoelig geworden. Die is gebaseerd op allerlei data, en niet meer alleen op het aanmeldingsformulier dat ouders invullen.” Op de vraag hoe de dalende bekostiging van scholen met veel asielzoekerskinderen zich verhoudt tot de ambitie van Slob om kansenongelijkheid in het onderwijs te bestrijden, gaat de woordvoerder niet in. “Er zijn bij zo’n herverdeling altijd scholen die erop vooruitgaan en scholen die erop achteruitgaan”, zegt hij. “Daarom geven we scholen drie jaar de tijd om naar de nieuwe situatie toe te werken.”