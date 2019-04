Minder discriminatie, maar juist meer om herkomst en huidskleur

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van huidskleur of herkomst neemt toe. De meldingen komen vooral van niet-witte Nederlanders en Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse familiegeschiedenis. Zij doen aangifte bij de politie na te zijn uitgescholden of melden zich bij de gemeentelijke anti-discriminatiebureaus omdat ze discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt of woningmarkt.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport met discriminatiecijfers over 2018. Daarin zijn cijfers van de politie, anti-discriminatiebureaus, het College voor de rechten van de mens en het Meldpunt internetdiscriminatie opgenomen. Bij die organisaties gezamenlijk kwamen in 2017 nog 3494 meldingen binnen van discriminatie op basis van herkomst, in 2018 waren dat er 3617.

Opvallend De toename van het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst is opvallend, omdat alle andere meldingen van discriminatie zijn afgenomen of min of meer gelijk zijn gebleven. Een verklaring geeft het rapport niet. Het zou kunnen dat er daadwerkelijk minder wordt gediscrimineerd, maar het zou net zo goed kunnen dat minder mensen hun ervaringen hebben gemeld. Ook voor de toename van het aantal meldingen om huidskleur en herkomst ontbreekt een sluitende verklaring. Ook hier geldt: het zou kunnen dat er meer discriminatie plaatsvindt, maar het toenemende aantal meldingen zou ook kunnen worden verklaard door de aandacht voor de figuur zwarte piet of door media-aandacht voor discriminatie op de woningmarkt. Aandacht voor een bepaald onderwerp kan ervoor zorgen dat mensen discriminatie eerder herkennen of dat ze eerder bereid zijn aangifte te doen. De cijfers uit het rapport gaan enkel over het aantal meldingen. Het is niet gezegd dat er bij elke melding daadwerkelijk sprake is van discriminatie.

