Milde straf voor seks met jonge prostituee blijft staan

Het Openbaar Ministerie had een duidelijke boodschap willen brengen: wie betaalde seks heeft met minderjarigen hangt een zware straf boven het hoofd. Die opzet is mislukt, blijkt na bijna drie jaar procederen. De Hoge Raad velde vandaag het finale oordeel in de zogeheten Valkenburgse zedenzaak: de daders komen weg met een taakstraf en één dag cel.

Belangrijk voor de rechter was dat de klanten van Kimberley niet wisten dat zij nog maar zestien was

De zaak draait om een meisje dat onder de naam Kimberley werd aangeboden als prostituee. Volgens de websites waarop dat gebeurde was ze achttien jaar, in werkelijkheid was ze zestien. De politie betrapte haar met een van haar klanten én haar pooier in een Valkenburgs hotel.

Taakstraffen Die pooier, een man van 22, kreeg twee jaar cel. Maar het Openbaar Ministerie wilde ook de klanten hard aanpakken. Van hen kwamen er 29 voor de rechter, het OM eiste celstraffen van zes tot twaalf maanden. Maar de rechtbank in Maastricht ging daar niet in mee en legde taakstraffen tot 240 uur plus een celstraf van één dag onvoorwaardelijk op. Belangrijk in de afweging van de rechtbank was dat de klanten van Kimberley niet wisten dat zij nog maar zestien was en dat ze ook niet bewust op zoek waren naar een minderjarige. Voor het OM was dat onverteerbaar en dus ging het in hoger beroep. Maar ook het gerechtshof in Den Bosch was niet gevoelig voor de redenering van het OM dat klanten zelf de verantwoordelijkheid hebben om zich te vergewissen van de leeftijd van prostituees. "De bescherming van een minderjarige staat voor ons voorop", zei een OM-woordvoerder. "Ongeacht of een klant ernaar op zoek was of niet." Daarom zette het OM ook de laatste stap: in zes zaken ging het in cassatie bij de Hoge Raad.