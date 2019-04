Miklós Martin (1931-2019) verruilde zijn waterpolocarrière voor Princeton nadat hij niet terug durfde naar zijn thuisland

'Het bloedbad van Melbourne', zoals het duel de sportgeschiedenis inging, eindigde toen een Russische speler een Hongaar zo hard in het gezicht stompte dat die bloedde. De Hongaren gingen naar de finale en werden olympisch kampioen.

Ze waren vooraf al de gedoodverfde kampioen geweest, maar bijna hadden Martin en zijn team helemaal niet in Melbourne gespeeld. Luttele weken voor de Spelen was Hongarije in opstand was gekomen tegen de Russische bezetting en even dreigde het team daardoor niet naar Australië te kunnen reizen.

Toen de opstand uitbrak, zaten de waterpolospelers afgezonderd in een trainingskamp op een berg aan de rand van Boedapest. Ze konden de schoten in de stad beneden horen en Martin, die zich zorgen maakte, ging naar beneden om te kijken hoe het met zijn familie was, vertelde hij later in een interview met de website Librarium. Hij wist het niet, maar het werd een afscheid voor jaren.

Hij merkte al snel dat Amerika destijds echt het spreek­woor­de­lij­ke land van onbegrensde mogelijkheden was

Omdat het vliegveld door de opstand dicht was, werden stadsbussen ingezet om de spelers naar Wenen te brengen. Maar de weg werd door Russen geblokkeerd en daarom week het team naar het Bratislava in toenmalig Tsjechoslowakije uit. Daar eindigden ze in een kamp zonder trainingsmogelijkheden. Om toch een beetje in conditie te blijven, werd er gevoetbald. Martin liep een knieblessure op, die hem tijdens de Spelen op de bank deed belanden.

Tactisch Pas na een maand konden de Hongaren dankzij Franse hulp alsnog naar Australië reizen. Omdat ze inmiddels behoorlijk uit vorm waren, besloten ze het tactisch te spelen. Die tactiek bestond uit tijdrekken en de tegenstander mondeling tergen. Het werkte zo goed dat een Rus zich uiteindelijk niet meer kon inhouden en een vuistslag verkocht. De Hongaren stonden toen overigens al met 4-0 voor. Vooraf had Martin helemaal niet verwacht dat hij na de Spelen niet naar Hongarije terug zou gaan. "Ik had ook bijna niets bij me", vertelde hij later. Maar omdat hij goed Engels sprak, had de internationale pers hem herhaaldelijk geïnterviewd over de Hongaarse situatie en hij vreesde dat de communistische machthebbers hem die commentaren niet in dank zouden afnemen. Daarom besloot hij, net als de helft van zijn teamgenoten, om in Australië te blijven. Voor de communisten was dat verraad en reden om hem uit hun sportannalen te wissen. Dankzij bemiddeling van een sportkrant werden de achtergebleven Hongaren uitgenodigd voor een tournee langs Amerikaanse universiteiten. Het Amerikaanse waterpolo stond nog in de kinderschoenen en echt serieus namen de Hongaren die wedstrijden dan ook niet. "We waren zo veel beter dat dat niemand opviel", aldus Martin.