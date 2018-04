Mike Mahlangu is handelaar in armen en benen

Christina Tshole dacht niet dat ze ooit weer zou kunnen lopen nadat doktoren een half jaar geleden haar linker onderbeen hadden geamputeerd. Haar gezicht verstrakt terwijl ze het vertelt. Ze richt haar blik op de televisie, waarop een soapserie aan staat zonder geluid. Maar zodra de 28-jarige moeder van twee kinderen zich heeft herpakt, straalt ze weer zo vrolijk als past bij de rode bloes en knalgele rok die ze draagt. "Ik kan mijn dochter weer van school halen", vertelt ze opgetogen.

Tshole zit met haar moeder in hun eenvoudige huisje in township Slovo Park, een uur rijden ten oosten van Johannesburg. Onderaan haar linkerbeen prijkt sinds drie weken een prothese. Een gordijn scheidt de woonkamer van het slaapgedeelte, dat deelt Tshole met haar moeder en haar kinderen. Omdat het koud is voor de Zuid-Afrikaanse nazomer, brandt een houtkacheltje op volle toeren. "Anders bijt de kou zich in mijn litteken", legt ze uit.

Tshole zag haar ongeluk in 2015 niet gebeuren. Ze was op weg van het noorden van Zuid-Afrika, waar haar man werkt, naar haar moeder in Slovo Park. "Ik hoorde geschreeuw en de knal. Ik herinner me alleen dat ik buiten lag. Ik was de bus uit geslingerd toen die over de kop sloeg. Niet iedereen overleefde het."

Wachtlijsten

Zuid-Afrika is een land met tienduizenden verkeersongelukken per jaar. Volgens de meest recente cijfers kwamen alleen in 2016 al 14.071 mensen om op de weg. Hoeveel Zuid-Afrikanen jaarlijks in het verkeer een arm of been verliezen, wordt niet exact bijgehouden. Maar ook dat zijn er veel.

Tshole werd geopereerd aan haar linkerbeen. Het bot raakte geïnfecteerd: osteomyelitis. Amputeren was de enige optie. Doktoren verzekerden haar dat ze een prothese zou krijgen van het ziekenhuis. Maar toen ze ontwaakte uit de operatie, hoorde ze plots dat daar wel een lange wachtlijst voor bestond. Niet vreemd, want publieke ziekenhuizen in Zuid-Afrika zijn vaak ernstig overbelast. Wie geld heeft, gaat daarom liever naar private klinieken. Ook binnen de gezondheidszorg tekent de reusachtige kloof tussen arm en rijk in Zuid-Afrika, een van de economisch meest ongelijke landen ter wereld, zich daardoor pijnlijk scherp af.

"Ik raakte in paniek", vertelt Tshole. "Ik was bang dat ik nooit meer zou lopen. De dokter zei zelfs dat hij zeker niet wist of een prothese wel zou passen. Mijn stomp leek er niet ideaal voor. En ik zou te zwaar zijn. Mijn dochtertje van negen huilde telkens als ze mijn been zag. "Gaan ze de rest er met lijm weer aan plakken?", vroeg ze wanhopig. Ik antwoordde bevestigend om haar gerust te stellen. Maar ik was mentaal gebroken. Ik kwam nauwelijks nog buiten."

Gelukkig ontmoette ze drie maanden geleden Lebogang More in de wachtkamer van het ziekenhuis. More was van Tshole's leeftijd en had in 2015 zelf ook een been laten afzetten na een verkeersongeluk. Zij had bijna direct daarna een prothese gekregen. Tshole vroeg haar hoe dat was gelukt. More zei: "Ik breng je in contact met Mike. Geen zorgen. Die regelt dat je snel een beenprothese hebt."