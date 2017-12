Mijn zwager koopt altijd veel te dure kerstcadeaus voor onze kinderen

Beste Beatrijs,

Binnen de familie van mijn vrouw is het traditie om met Kerstmis gezamenlijk te eten: grootouders, kinderen en kleinkinderen. Het diner vindt afwisselend plaats bij een van de kinderen thuis en wij hebben daarbij de afspraak dat we elkaar geen cadeaus geven. Mijn zwager (de broer van mijn vrouw) komt toch altijd met dure cadeaus aan. Tot vreugde van de kleinkinderen natuurlijk, maar het slorpt aandacht en wij vinden het overbodig.

Als hij zijn eigen kinderen zo graag cadeaus wil geven, kan hij dit op een ander kerstmoment doen

Mijn vrouw ergert zich hieraan, omdat het niet de afspraak is en omdat het de anderen in verlegenheid brengt. Toen een paar jaar geleden het kerstdiner bij ons was, heeft mijn vrouw vooraf duidelijk gezegd dat cadeaus niet gewenst waren, maar hij kwam er toch mee. Dit jaar komt de familie weer bij ons thuis en mijn vrouw wil hier vooraf een nog duidelijker punt van maken. Of gaat dit te ver en moeten wij de cadeauparade in ons huis maar over ons heen laten komen?

Ongewenste kerstcadeaus

