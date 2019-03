Mijn zussen willen het geld dat gasten cadeau geven aan mijn ouders gebruiken om het feest te betalen

Nu vroegen ze of ik alsnog mee wilde doen. Betoogd werd dat de kosten mee zouden vallen, aangezien het plan is om op de uitnodiging een envelop te plaatsen. Mijn zussen willen het geld dat de gasten geven aan het eind van het feest innemen en gebruiken als tegemoetkoming in de kosten van het feest. Dit lijkt mij unfair zowel voor mijn ouders als voor de gasten, die immers een bedrag hebben gekozen om aan mijn ouders te schenken, en wellicht op termijn ook verwachten te horen wat ze met het geld gedaan hebben. Klopt mijn inschatting? Zo ja, hoe kan ik het hele plan tegenhouden?

Beste Een moeizaam feestje,

Een surpriseparty is zelden een goed idee. Veel mensen vinden het helemaal niet leuk om overvallen te worden met een groot feest zonder dat ze zich mentaal daarop hebben kunnen voorbereiden. In dit geval hebben uw ouders die een huwelijksjubileum te vieren hebben, gezegd dat ze iets kleins willen. Waarom wordt er dan iets groots georganiseerd? Waarom wordt hun wens niet gerespecteerd?

Het ene probleem leidt rechtstreeks tot het volgende. Nu er iets groots wordt georganiseerd, deinzen uw zussen terug voor de kosten. Ze verzinnen als oplossing dat genodigden zelf een en ander bekostigen. Hiertoe brengen ze het door de etiquette gewraakte envelopje in stelling. Maar gasten horen niet én een cadeau én een bijdrage in de feestkosten te geven. De enige manier om dat op te lossen is door het expliciet op de uitnodiging te vermelden: ‘Een cadeau is niet nodig. In plaats daarvan vragen we om een financiële bijdrage voor hapjes en drankjes op het feest zelf.’ Probleem daarvan is dat uw ouders, behalve dat ze helemaal geen groot feest wíllen, zich waarschijnlijk zullen schamen dat al die mensen die komen opdagen ook geacht worden er zelf voor te betalen. Kortom: een slecht idee.

Als de kinderen de ouders willen verrassen, zou het beter zijn om met hun drieën iets kleins (een etentje of een excursie of zoiets) te organiseren met alleen naaste familie en een minimaal aantal goede vrienden van de ouders. Zoiets kunnen drie volwassen kinderen makkelijk betalen, de ouders zullen aangenaam verrast zijn en er komt geen gedoe met envelopjes aan te pas. Als de ouders iets groots hadden gewild, hadden ze dat wel gezegd (en betaald) en desnoods de organisatie ervan gedelegeerd aan de kinderen. Praat met uw zussen en gooi uw gewicht in de schaal om ze alsnog over te halen tot iets kleins, waar uw ouders hun voorkeur voor hebben uitgesproken.

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.