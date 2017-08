Mijn zoon wil meteen met zijn nieuwe liefje naar een familiebruiloft

Ik vraag me af of neven/nichten hun vriendinnetjes/vriendjes moeten meenemen naar toch iets redelijk familiaals als een huwelijk. Zijn vriendin zou ervoor uit Engeland moeten overkomen. Intussen zit ik met de uitnodiging waarop ik moet reageren en doorgeven met hoeveel personen we komen. Is het onaardig om een rem op mijn zoons plan te zetten?

Mijn nichtje (dochter van mijn zus) gaat in het najaar trouwen. Ze heeft een uitnodiging gestuurd naar ons huisadres, gericht aan mijn vrouw en ik, en onze zoon (22) en dochter (20), die allebei studeren en op kamers wonen. Heel leuk natuurlijk. Wat het nichtje niet weet, is dat onze zoon sinds afgelopen voorjaar een serieuze relatie heeft met een Brits meisje van 19. Zij hebben elkaar in Engeland ontmoet, toen mijn zoon daar op uitwisseling was. Mijn zoon jubelde meteen dat hij het hartstikke leuk zou vinden met zijn vriendin naar alle onderdelen van de huwelijksdag te gaan: huwelijk, inzegening, toast/taart, borrel, diner en avondfeest.

Beste Introducee op huwelijk,

Het is om meerdere redenen geen goed idee dat uw zoon zijn vriendin meeneemt naar het huwelijk van zijn nichtje. Dat het nichtje uw gezin heeft uitgenodigd is heel aardig, maar dit is niet het soort uitnodiging waarbij iedereen een introducé kan meebrengen. Uw zoon heeft pas sinds een half jaar een relatie en zijn vriendin heeft nog nauwelijks haar intrede gedaan in haar mogelijk toekomstige schoonfamilie. De trouwende nicht kent haar helemaal niet, en de vriendin heeft weinig te zoeken op een huwelijksdag van iemand die ze niet kent. In elk geval niet als intieme daggast. Op een groot avondfeest zou eventueel nog kunnen, te midden van tientallen andere gasten, maar de uitnodiging voor de dag zelf betreft de familie. Dat betekent: de familie zelf en sinds jaar en dag bekende aanhang. Geen onbekenden. Dit is niet het moment om nieuwe geliefden te introduceren binnen een groot-familie.

Daarbij komt: de vriendin is Britse, ze zal de toespraken en de onderlinge gesprekken niet kunnen volgen - vertrouwde familieleden die elkaar lang niet gezien hebben gaan niet speciaal voor haar Engels praten. Ze kent alleen uw zoon en zijn kerngezin, niemand anders - dat is helemaal niet leuk voor haar. Nog afgezien van het feit dat ze er een reis voor moet ondernemen vanuit Engeland. Het is allemaal te veel moeite voor een gelegenheid, die voor haar weinig interessant is. Vertel uw zoon dat deze uitnodiging niet voor zijn vriendinnetje is bedoeld en dat hij noch zij dat rouwig om hoeven te zijn, want ze mist er niets aan.

