Mijn woedende ex heeft hulp nodig, maar hij weigert

Ex is haatdragend

Vier jaar na dato heeft mijn ex-man de scheiding nog altijd niet geaccepteerd. Dit uit zich bij tijd en wijle in vreselijke appjes of mailtjes (beschuldigingen, scheldwoorden, de laatste keer wenste hij me dood: ‘sterf’ in kapitalen). Ik reageer er nooit op, maar ik vind het ongezond, en het moet stoppen. We zien elkaar gedwongen vanwege ons kind en soms gaat dat maanden prima, totdat hij het weer op z’n heupen krijgt. Als ik met hem over zijn gedrag wil praten, wordt hij boos, snoert me de mond en loopt weg. Hij weet dat dit niet kan, maar het gebeurt keer op keer. Er zijn een paar steekjes los bij hem. Hoe kan ik hier een grens trekken? Hij heeft professionele hulp nodig, maar die weigert hij.

Beste Ex is haatdragend,

Uw ex barst af en toe uit in onaangename appjes en mailtjes, die u terecht negeert en onbeantwoord laat. Erop ingaan helpt niet en zal de uitwisseling alleen maar doen escaleren. Buiten de geschreven communicatie verlopen de persoonlijke contacten ook niet vlekkeloos.

U meent dat uw ex professionele hulp nodig heeft, maar hij weigert. Een oplossing kan zijn om samen hulp te zoeken in de vorm van een mediator of relatietherapeut. U kunt dat aan uw ex verkopen door te zeggen dat u niet tevreden bent over de communicatie en dat hij en u gebaat zouden zijn met iemand die concrete aanwijzingen geeft hoe u als ouders beter met elkaar zou kunnen omgaan. Tenslotte hebt u een kind samen en het is belangrijk dat exen een redelijke verstandhouding hebben, zodat het kind er niet onder lijdt.

Als u niet alleen naar uw ex wijst en zegt dat hij professionele hulp nodig heeft, maar als u zichzelf daarbij insluit (en zegt dat u ongetwijfeld ook fouten maakt die verbeterd kunnen worden), is de kans groter dat uw ex dat een goed idee vindt. Als u eenmaal samen bij een therapeut of een mediator zit, zullen de kwaadaardige appjes van uw ex vanzelf aan de orde komen.

