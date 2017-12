Mijn vader wil de naam van mijn broer niet op zijn toekomstige rouwkaart hebben

Beste Koppige familieleden,

Uw vader heeft niet zo veel te vertellen over wie er op de rouwkaart vermeld worden. Het zijn de nabestaanden die de aankondiging opstellen en niet de overledene. Als de familie wil dat jongste zoon erbij staat, komt jongste zoon erop, met of zonder veto van vader. Het lijkt me beter om te proberen een verzoening tussen vader en zoon tot stand te brengen dan te steggelen over wie er wel of niet als nabestaande vermeld wordt, en wie er wel of niet op een begrafenis aanwezig zal zijn. Geef uw vader geen ultimatum. Dat is betekenisloos, want hij zal er zelf niet bij zijn om te controleren of u zich aan uw woord houdt. Ook als u aangekondigd hebt dat u er niet zal zijn, kunt er alsnog heen. Gooi uw gewicht als verstandig familielid in de schaal en werp uzelf op als bemiddelaar. Houd uw vader en uw broer voor dat het tijd is om de loopgraven te verlaten en op te houden met hun vete, omdat die in het licht van de eeuwigheid niets voorstelt. Straks is vader dood en hij kan beter in harmonie de dood in gaan dan met een verstoten zoon.

