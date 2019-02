Mijn schoonmoeder verwacht dat ik meebetaal aan de hardrijdersboete omdat ik ook in de auto zat

Ik zat bij mijn twee schoonzussen en schoonmoeder in de auto om een dagje te winkelen en mijn schoonzus liep een flinke boete op, omdat zij te hard reed. Mijn schoonmoeder vond het gepast dat iedereen hieraan meebetaalde, omdat we samen in de auto zaten. Ik was het hier eigenlijk niet mee eens, maar onder druk van mijn schoonfamilie heb ik wel meebetaald. Wat vindt u?

Beste Verkeersboete delen,

Nee, het is niet normaal om mee te betalen aan een verkeersboete die een chauffeur door eigen schuld heeft opgelopen. In geval van een parkeerboete kan ik me er nog wel iets bij voorstellen, omdat inzittenden ook kunnen zien dat een gekozen parkeerplaats wel eens een parkeerbon zou kunnen opleveren, maar het gaspedaal wordt toch echt maar door één persoon bediend. De maximumsnelheid negeren is eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur en het is onsympathiek en oneerlijk om toevallige passagiers daarmee op te zadelen. U had kunnen protesteren, maar ik begrijp wel dat het moeilijk is om tegen uw schoonmoeder in te gaan. Onder vrienden had u kunnen weigeren, maar een schoonmoeder strijkt men liever niet tegen de haren in.

