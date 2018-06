Mijn ouders willen mij geld geven, maar ik wil dat niet hebben

Beste Wie betaalt voor wie,

Het is normaal om iemand die boodschappen voor je heeft gedaan en de kosten heeft voorgeschoten, terug te betalen. Als uw ouders u vragen om een pak melk en een pond spinazie mee te brengen als u bij hen op bezoek gaat, lijkt het me vanzelfsprekend dat u samen met de gevraagde boodschappen het bonnetje overhandigt, waarna zij u het voorgeschoten bedrag terugbetalen. Waarom zou u dagelijkse boodschappen voor hen willen betalen? Dat brengt hen in een afhankelijke positie en bestempelt hen tot armlastigen. Als u iets aardigs voor hen wil doen, kunt u beter bij bezoek een extraatje meebrengen, iets wat ze zelf misschien niet zo snel zouden kopen: een mooie bos bloemen, sushi of in de zomer bijvoorbeeld een pond kersen. Zoiets is leuker dan een zak aardappels en een pak wc-papier voor hen betalen. Wat hun wens betreft om u met meer geld te ondersteunen, zeg vriendelijk maar duidelijk nee en leg uit dat u dat niet nodig hebt, omdat u financieel prima voor uzelf kunt zorgen.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.