Mijn makelaar geeft slappe handjes. Mag ik daar iets van zeggen?

Ik wil mijn appartement verkopen en heb daartoe een aantal makelaars op bezoek gehad. Een van hen had een heel goed plan van aanpak, maar bij binnenkomst gaf ze me een heel slap handje. Van huis uit heb ik altijd meegekregen dat een goede handdruk belangrijk is in het sociale verkeer. Ik ben bezorgd dat potentiële kopers de indruk krijgen dat deze makelaar niet erg daadkrachtig is en ben daarom van plan om een andere makelaar te kiezen. Is een goede handdruk nog steeds etiquette of is dit inmiddels achterhaald? En als het nog steeds etiquette is, ben ik dan eerlijk en zal ik haar aanraden om een steviger handdruk te geven of maak ik me ervan af met een smoesje?

Beste Een slap handje,

Een stevige handdruk is geen indicatie voor daadkracht. Het is niet meer dan een vorm van gedrag die men zichzelf heeft aangewend of waar iemand niet speciaal bij nadenkt. Er kunnen geen conclusies omtrent het karakter uit worden afgeleid. Mensen met een stevige handdruk kunnen best aarzelend en weinig slagvaardig in het leven staan. Zelfs de wenselijkheid van stevige handdrukken uitdelen is twijfelachtig. Tal van mensen hebben last van pijnlijke gewrichten en zijn juist bang om stevige handdrukken te krijgen, omdat ze dan tegen het plafond zitten.

Als u tevreden bent over het plan van aanpak van uw makelaar, raad ik u aan om onverwijld met haar in zee te gaan ondanks de slappe handjes die ze geeft. Los daarvan is het geen goed idee om kritiek te geven op de kwaliteit van haar handdruk. U bent een potentiële klant en geen coach.

Beatrijs Ritsema over moderne etiquette. Heeft u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.