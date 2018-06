Mijn kleindochter is te dik, kan ik mijn zoon erop aanspreken? 

Mijn kleindochter is acht en veel te dik. Ze eet alles wat los en vast zit. Haar moeder en zelfs nu ook haar vader, mijn zoon dus, hebben ook de neiging om veel te eten. Als grootouders passen wij regelmatig op en dan zie ik wel dat er veel fast food gegeten wordt in het gezin en dat er veel frisdrank en snoep op voorraad ligt. Ik durf het overgewicht van mijn kleindochter niet met mijn zoon en schoondochter te bespreken uit angst voor een slechte relatie. Een dik kind krijg je nooit meer dun. Mijn kleindochter zal straks gepest worden. Dat haar ouders er niets aan doen zie ik als verwaarlozing van het kind. Misschien zelfs wel als een soort kindermishandeling. Hoe moet mijn opstelling hierin zijn?

Beste Mijn kleindochter is te dik,

Bespreek dit wél met de ouders. Liefst met allebei tegelijk, maar als u beducht bent voor uw schoondochter alleen met uw zoon. Dikte is een explosief onderwerp, omdat mensen zich onmiddellijk persoonlijk aangevallen voelen op hun leefstijl. Gebruik onder geen beding de woorden ‘verwaarlozing’ of ‘mishandeling’. Bezweer de ouders dat het niet uw bedoeling is om ze aan te vallen, maar dat u zich ermee bemoeit, omdat u zich als betrokken oma zorgen maakt over uw kleindochter. Hoe ouder het kind wordt, hoe moeilijker het is om af te vallen.

Raad de ouders aan om met het kind naar een diëtist te gaan (verwijzing via de huisarts). Een diëtist kan advies geven over geschikte voeding zonder dat het kind honger hoeft te lijden. Daarnaast is het goed om beweging structureel op te nemen in het leefpatroon. Sport of een dans-clubje, in elk geval iets wat uw kleindochter leuk vindt om te doen.

Uw belangrijkste punt moet zijn dat de ouders professionele hulp zoeken. Het heeft geen zin dat u zelf allerlei specifieke meningen over soorten voedsel, snoep en vettigheid ten beste geeft, want daarmee stelt u zich extra superieur op. Voer één keer zo’n voorzichtig gesprek met de ouders en laat het onderwerp daarna rusten. Meer kunt u niet doen. Misschien luisteren ze naar u, misschien leggen ze het naast zich neer. Het zou voor uw kleindochter natuurlijk het beste zijn als het hele gezin meedoet met de adviezen van de diëtist, want het werkt niet als alleen uw kleindochter een gezond leefregime krijgt opgelegd, terwijl de rest van het gezin doorgaat met bankhangen en zich te buiten gaan aan snoep en friet. Ook dit punt kunt u beter aan de diëtist overlaten. Het ligt allemaal vreselijk gevoelig.

Over toekomstig pesten van uw kleindochter hoeft u zich trouwens niet speciaal zorgen te maken. Er zijn tegenwoordig steeds meer kinderen met overgewicht. Te veel om alleen om die reden pestobject te zijn. Als uw kleindochter verder een aardig kind is, behulpzaam en sociaal, zal het wel meevallen met gepest worden.

